Binalarda enerji verimliliği; 30 milyar dolarlık tasarruf sağlanabilir

Türkiye'nin enerji talebinin her geçen arttığını söyleyen RoyalCert'in Enerji Genel Müdürü Serdar Aslan hem kişilerin hem de şirketlerin enerji tasarrufuna dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin enerji talebinin her geçen arttığını söyleyen RoyalCert'in Enerji Genel Müdürü Serdar Aslan hem kişilerin hem de şirketlerin enerji tasarrufuna dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Ticari ve hizmet binaları ile endüstriyel işletmeler gibi diğer sektörlerde verimlilik çalışmaları yapılarak alınacak önlemlerle 2033 yılına kadar 30 milyar dolarlık tasarruf sağlanabileceğini vurgulayan Aslan, "Toplam enerji tüketiminin yüzde 30'unu gerçekleştiren binalara düşen tasarruf miktarı ise yaklaşık 10 milyar dolardır" dedi.

11-17 Ocak enerji Verimliliği Haftası bağlamında enerji verimliliğine yönelik açıklamalar yapan RoyalCert'in Enerji Genel Müdürü Serdar Aslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji verimliliğinde yetkili bir danışmanlık şirketi olduklarını anlatarak, enerji tasarrufunu önemsediklerini dile getirdi. Aslan, enerjinin yüzde 34'ünün sanayi sektöründe, yüzde 30'unun bina ve konutlarda geri kalanının ise ulaşım, tarım ve diğer sektörlerde tüketildiğini ifade etti.

ÖNLEM ALIRSAK 10 YILDA 30 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF SAĞLAYABİLİRİZ

Aslan, "Türkiye, enerjide yüzde 70 dışa bağımlı bir ülke. 2033 yılına kadar enerji verimliliğine dikkat edersek 30 milyar dolarlık tasarruf sağlayacağımız öngörülüyor. Tasarruf sağlarsak, Türkiye, jeopolitik konumu nedeniyle önemli bir ülke, çevreye zararı ve karbon salınımını en aza indirmiş oluruz. Ayrıca iklim değişikliğini ülkemize düşen sorumluluk kapsamında biraz da olsa yavaşlatırız" dedi.

AVM'LER GÜN IŞIĞINDAN YARARLANMALI

Ticari ve hizmet binalarında örneğin AVM'lerde yoğun enerji tüketen unsurların başında havalandırma sistemlerinin geldiğini aktaran Aslan, "Pandemi nedeniyle egzoz havasının yeniden kullanımına bağlı ısı geri kazanım yapılmıyor. Ama gün ışığından yararlanılıyor, bu da aydınlatmanın verimli kullanılmasını sağlar. AVM'deki mağaza sahipleri için görsellik ön planda o yüzden çok fazla aydınlatma kullanıyorlar ama verimli kullanmaya ve tasarruf etmeye özen göstermeliyiz" diye konuştu.

LED ARMATÜRLER YÜZDE 90 TASARRUF SAĞLAR

Tasarrufun sağlanması için enerjinin yönetilmesi gerektiğini belirten Aslan, "Kullanıcı sayıları belirlenip analiz edilerek enerji izleme ve otomasyon sistemleri ile tasarruf sağlanabilir. Eski armatürler yerine led armatürleri kullanarak yüzde 90 tasarruf edebiliriz. AVM'ye gelen müşterilerin de daha bilinçli olması gerekiyor. Mağazalarda çalışan personelin de enerjinin verimliliğini sağlama noktasında eğitim alması lazım" ifadelerini kullandı.

CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIMININ AKSATILMAMASI LAZIM

Nasıl çalıştıklarını aktaran Aslan, "Isıtma ve havalandırma sistemlerinin çalışmasını sağlayan cihazların periyodik bakımlarının aksatılmadan yapılması gerekiyor. Çünkü yaşlanmaya bağlı yoğun enerji tüketebilirler. Biz enerjiyi yoğun tüketen ekipmanlarda kalibrasyonlu cihazlarımız yardımıyla ölçümler yapıyoruz. Etiket değerleriyle karşılaştırıp nasıl verimli kullanabiliriz bu yönde önerilerde bulunuyoruz" dedi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜT RAPORU ZORUNLULUĞU

5627 sayılı enerji verimliliği kanuna göre en az 20 bin metrekare veya yıllık enerji tüketimi 500 ton eşdeğeri petrol (TEP) olan binaların 7 yılda bir enerji verimliliği etüt raporunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iletmesi gerektiğini söyleyen Serdar Aslan, "Endüstriyel işletmeler içinde aynı kural geçerli, 4 yılda bir bakanlığa rapor verme zorunluluğu var" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı