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Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi

Elazığ'da bir kişi, bin liraya hurda olarak aldığı 1974 model Anadol marka araca 15 bin lira masraf ederek muhteşem bir otomobil haline getirdi. Araca 50 bin TL teklif verenleri geri çeviren vatandaş, otomobilini kızına bırakacak.

01.09.2020 10:16 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:13

Elazığ'da klasik otomobil tutkusu bulunan bir çocuk babası 60 yaşındaki Ateş Yağmur, 7 yıl önce bir köyde çürümeye terk edilmiş 1974 model Anadol marka otomobili görünce, bin liraya satın aldı. Otomobilin orijinal parçalarına dokunmadan 15 bin lira masraf eden Ateş, aracı yürür duruma getirdi. Daha sonra özenle bakımları yapılan 46 yaşındaki otomobil, rengi ve görselliği ile herkesin dikkatini çekmeye başladı. Otomobiliyle her gün ilgilenen ve çocuğu yerine koyan Yağmur'a satması için 50 bin lira teklif edildi ama o bunu kabul etmedi. 100 bin TL verseler dahi aracını satmayacağını belirten Yağmur, aracını kızına bırakacağını dile getirdi.

Bin TL'ye aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin TL masrafla muhteşem bir hale getirdi

"BİR KIZIM VAR, BU DA BENİM OĞLUM"

Aracı köyde birinden aldığını belirten Ateş Yağmur, "Bin liraya aldım. Baktım beğendim. Çekiciye atıp getirdim. Millet bana güldü. Araba arabalıktan çıkmış götür sahibinden paranı geri al dediler. Bende yaptım, ayağa kaldırım. Çok masraf ettim. Hobimdir, klasik araca para harcamayı severim. Lüks araba sevmem bana gelmez. 1974 model yerli yapımdır. 15 bin lira masraf yaptım. Üzerinde koltuk diye bir şey yoktu. Bir kızım var, bu da benim oğlum. İnsan evladından ayrılır mı ayrılmaz. Aracımı çok seviyorum" dedi.

Bin TL'ye aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin TL masrafla muhteşem bir hale getirdi

"GÖREN RESİM ÇEKMEK İSTİYOR"

Günlük temizlik yaptığını aktaran Yağmur, "50 bin TL verdiler vermedim. 100 milyar verseler vermem. Satmaya niyetim yok. Değeri biçilmez bu aracın. Sevdiğimden satmıyorum. Vasiyet yaptım, öldüğümde kızıma vereceğim. Oda oğluna verir. Hatay ve İskenderun'a gittim. 2 bin 300 kilometre yol yaptım yorulmadım. Aracıma güveniyorum ve memnunum. İstanbul'a gözü kapalı gider gelirim. Gittiğim yerde millet toplanıyor. Aracıma bakıyorlar ve merak ediyorlar. Diyorum 'gidin lüks araca bakın', 'Senin araç klasik araç lüks araç görürüz ama bunu bulamayız' diyorlar. Resim çekmek için müsaade istiyorlar. Bende çekin diyorum" diye konuştu.

1974 model Anadol'dan görüntüler;

Bin TL'ye aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin TL masrafla muhteşem bir hale getirdi
Bin TL'ye aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin TL masrafla muhteşem bir hale getirdi
Bin TL'ye aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin TL masrafla muhteşem bir hale getirdi
Bin TL'ye aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin TL masrafla muhteşem bir hale getirdi
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (4)
SADECE İNSAN: verilen emeğin ve binerken aldığın keyfin karşılığı olmaz. . .
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
6.FİLO: Çapkın sürücünün 3. 16İ BMW aracının satış ilanı; aracımda sağ koltuktaki manita değişiminden başka bir şey olmamıştır. :))
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
EUROPE: Tesla gibi arabalarin çıktığı dönemde kimsenin gözü yok senin hurdanda, züğürt tesellisi
Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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