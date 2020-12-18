Billie Eilish - Lovely Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi
Son döneme damgasını vuran genç şarkıcı Billie Eilish, çıkardığı her şarkıyla listelerin başında yer alıyor. Billie Eilish - Lovely bu senenin en çok dinlenen şarkılarından biri. Youtube ve Spotify gibi platformlarda milyonlarca tıklanan ve dinlenen Billie Eilish - Lovely şarkısı sözleri ve Billie Eilish Lovely şarkısı Türkçe çevirisi burada!
Yaptığı şarkılarla, genç yaşta ünlü olması ve dikkat çekici tarzıyla çok sevilen Billie Eilish, şarkılarıyla tüm dünyaya damga vuruyor! Billie Eilish ve Khalid düeti Lovely şarkısı da müzik platformlarında listelerin ilk sıralarında yer alıyor! James Bond filmi için yaptığı No Time to Die şarkısından sonra Lovely şarkısı da büyük ilgi görüyor. İşte Billi Eilish - Lovely şarkısı ve Türkçe çevirisi!
BILLIE EILISH & KHALID - LOVELY ŞARKI SÖZLERİ VE TÜRKÇE ÇEVİRİSİ
Thought I found a way
Bir yol bulduğumu düşündüm
Thought I found a way, yeah (found)
Bir yol bulduğumu sanıyordum, evet (buldum)
But you never go away (never go away)
Ama asla gitme(asla gitme)
So I guess I gotta stay now
Sanırım şimdi kalmalıyım
Oh, I hope some day I'll make it out of here
Umarım bir gün buradan çıkarım
Even if it takes all night or a hundred years
Bütün gece veya yüz yıl sürse bile
Need a place to hide, but I can't find one near
Saklanacak bir yere ihtiyacım var, ama yakınımda bir tane bulamıyorum
Wanna feel alive, outside I can fight my fear
Hayatta hissetmek istiyorum, dışarıda korkumla savaşabilirim
Isn't it lovely, all alone?
Tek başına hoş değil mi?
Heart made of glass, my mind of stone
Kalbim camdan, taş fikrim
Tear me to pieces, skin to bone
Beni parçalara ayır, deriden kemiğe
Hello, welcome home
Merhaba, evine hoş geldin.
Walkin' out of town
Walkin' out of town
Lookin' for a better place (lookin' for a better place)
Daha iyi bir yer arıyorum (daha iyi bir yer arıyorum)
Something's on my mind
Aklımda bir şey var
Always in my headspace
Daima benim alanımda
But I know some day I'll make it out of here
Ama biliyorum bir gün buradan çıkaracağım
Even if it takes all night or a hundred years
Bütün gece veya yüz yıl sürse bile
Need a place to hide, but I can't find one near
Saklanacak bir yere ihtiyacım var, ama yakınımda bir tane bulamıyorum
Wanna feel alive, outside I can fight my fear
Hayatta hissetmek istiyorum, dışarıda korkumla savaşabilirim
Isn't it lovely, all alone?
Tek başına hoş değil mi?
Heart made of glass, my mind of stone
Kalbim camdan, taş fikrim
Tear me to pieces, skin and bone
Beni parçalara ayır, deriden kemiğe
Hello, welcome home
Merhaba, evine hoş geldin.