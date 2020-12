Billie Eilish - Lovely Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

Yaptığı şarkılarla, genç yaşta ünlü olması ve dikkat çekici tarzıyla çok sevilen Billie Eilish, şarkılarıyla tüm dünyaya damga vuruyor! Billie Eilish ve Khalid düeti Lovely şarkısı da müzik platformlarında listelerin ilk sıralarında yer alıyor! James Bond filmi için yaptığı No Time to Die şarkısından sonra Lovely şarkısı da büyük ilgi görüyor. İşte Billi Eilish - Lovely şarkısı ve Türkçe çevirisi!

BILLIE EILISH & KHALID - LOVELY ŞARKI SÖZLERİ VE TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Thought I found a way

Bir yol bulduğumu düşündüm

Thought I found a way, yeah (found)

Bir yol bulduğumu sanıyordum, evet (buldum)

But you never go away (never go away)

Ama asla gitme(asla gitme)

So I guess I gotta stay now

Sanırım şimdi kalmalıyım

Oh, I hope some day I'll make it out of here

Umarım bir gün buradan çıkarım

Even if it takes all night or a hundred years

Bütün gece veya yüz yıl sürse bile

Need a place to hide, but I can't find one near

Saklanacak bir yere ihtiyacım var, ama yakınımda bir tane bulamıyorum

Wanna feel alive, outside I can fight my fear

Hayatta hissetmek istiyorum, dışarıda korkumla savaşabilirim

Isn't it lovely, all alone?

Tek başına hoş değil mi?

Heart made of glass, my mind of stone

Kalbim camdan, taş fikrim

Tear me to pieces, skin to bone

Beni parçalara ayır, deriden kemiğe

Hello, welcome home

Merhaba, evine hoş geldin.

Walkin' out of town

Walkin' out of town

Lookin' for a better place (lookin' for a better place)

Daha iyi bir yer arıyorum (daha iyi bir yer arıyorum)

Something's on my mind

Aklımda bir şey var

Always in my headspace

Daima benim alanımda

But I know some day I'll make it out of here

Ama biliyorum bir gün buradan çıkaracağım

Even if it takes all night or a hundred years

Bütün gece veya yüz yıl sürse bile

Need a place to hide, but I can't find one near

Saklanacak bir yere ihtiyacım var, ama yakınımda bir tane bulamıyorum

Wanna feel alive, outside I can fight my fear

Hayatta hissetmek istiyorum, dışarıda korkumla savaşabilirim

Isn't it lovely, all alone?

Tek başına hoş değil mi?

Heart made of glass, my mind of stone

Kalbim camdan, taş fikrim

Tear me to pieces, skin and bone

Beni parçalara ayır, deriden kemiğe

Hello, welcome home

Merhaba, evine hoş geldin.