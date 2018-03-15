Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: "Türkiye'nin Yerli Otomobili, Türk Otomotiv...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, "Yerli marka otomobilimiz; yerli tedarik sanayimize de çok büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin yerli otomobili, Türk otomotiv sektörüne sıçrama yaptıracaktır" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) gerçekleştirilen toplantıda Bakan Özlü'nün yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca da hazır bulundu.

"Teknolojiye liderlik etmek, kalkınmaya liderlik etmek demektir"

Toplantıda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, "Teknolojiye liderlik etmek, kalkınmaya liderlik etmek demektir. Nitekim, Türk otomotiv sektörü; tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, kalkınmaya öncülük eden sektörlerimizin başında gelmektedir. Demir - çelik, plastik, dokuma, cam, boya, elektronik, yedek parça, tamir, sigorta gibi birçok sektör; otomotivle etkileşim halindedir. Birçok sektör, otomotiv sanayisinin yörüngesinde hayat bulmaktadır. Sanayileşmiş ülkelerin birçoğunda, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar, ülkelerin en büyük şirketleridir. Sektör, aynı zamanda üretim ve ihracat gibi temel ekonomik göstergeler bakımından, ülkemiz için hayati öneme sahiptir" dedi.

"Ürettiğimiz araçların yüzde 80'ini ihraç ediyoruz"

"Ülkemizin toplam ihracatı içinde, en büyük pay otomotiv sektörüne aittir" diyen Bakan Özlü, "Türk otomotiv sektörü; 2017 yılını rekor bir ihracat rakamı ile kapatmıştır. Son 12 yıldır, ülkemizin ihracat şampiyonu, otomotiv sektörümüzdür. 2017 yılında elde edilen, yaklaşık 29 milyar dolarlık ihracat; Türk sanayisi için gurur vericidir. Bizleri son derece memnun eden bir diğer husus ise; ürettiğimiz araçların yüzde 80'ini ihraç ediyor olmamızdır. Türk Otomotiv sektörünün, 2018 yılında, yeni bir ihracat rekoruna imza atacağına, yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin yerli otomobili, Türk otomotiv sektörüne sıçrama yaptıracaktır"

Yan Sanayisi ve ana sanayisi ile birlikte; otomotiv sektöründe 'küresel bir oyuncu, küresel bir aktör' olmaya kararlı olduğumuzu ifade eden Bakan Özlü, "Otomotiv sanayimizin güçlü yapısı, güçlü yan sanayi tecrübemiz, kalifiye işgücümüz, gelişmekte olan pazarlara yakınlığımız gibi avantajlar; küresel oyuncu olma hedefimizde, elimizi güçlendirmektedir. Bu anlamda sizlerden, yerli otomobil projemizi, işte bu küresel aktör olma hedefimizin, önemli bir parçası, önemli bir eşiği olarak görmenizi istiyorum. Yerli marka otomobilimiz; yerli tedarik sanayimize de çok büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin yerli otomobili, Türk otomotiv sektörüne sıçrama yaptıracaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Özlü'ye günün anlam ve önemine ithafen hediye verildi. - KOCAELİ