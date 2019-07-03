Bilim İnsanları, Sadece Yapay Zekayı ve Sesleri Kullanarak Bir Odanın Haritasını Oluşturdu

Sydney Teknoloji Üniversitesi'ndeki bilim adamları, robotların hiçbir şeye çarpmadan bir odanın haritasını çıkarmasını sağladı. Bilim insanları bunun için özel hoparlörler, mikrofonlar ve kendi geliştirmiş oldukları bir algoritmayı kullandı.

Araştırmacılar, "Oda geometrisi, birçok kullanım için önemli. Bu özellik; sesin kaynağı bulma, ses haritası oluşturma ve 3 boyutlu ses kaynağı bulma gibi hesaplamaların sonuçlarının doğru olmasında çok önemli yer oynuyor" şeklinde bir açıklama yaptı.

Kaydedilen seslerden ulaşılan "oda ses yansımalarını (RIR)" kullanılarak odaların şekillerinin hesaplanabileceğini söyleyen bilim adamları, bu bilgiyle ses sinyallerinin bir kaynaktan mikrofona ne kadar sürede ulaşacağını da tahmin edebildi.

Bilim insanları sadece ses dalgalarının tahmini ulaşma sürelerini bilmenin, bir odanın haritasını çıkarmaya yetmediğinin altını çizdi, çünkü hesaplanan mesafeler isimlendirilmediklerinin ve ses yansımalarının ve yankıların rastgele sıralandığını söyledi. Bu sorunu çözmek için araştırmacılar 4 uçlu bir mikrofon kullandı. En son mikrofon, mesafelerin doğruluğunu kontrol etmek için kullanılıyordu. Bu sayede bilim adamları, ses yansımaları ve yankıları birbirinden ayırt edebiliyordu.

Simülasyonlarda oluşturulan odaların şekillerini, sadece ses yardımıyla her seferinde doğru bir şekilde oluşturan araştırma ayrıca odadaki duvarların nerede olduğunu "oldukça iyi" bir şekilde gösterdi.

Araştırmacılar; sistemin bir odanın şeklini bulabildiğini, duvarların nerede olduğunu gösterebildiğini ve odanın ölçülerini çok küçük hata payıyla hesaplayabildiğini söyledi. Ayrıca bilim insanları, sistemin deneylerin yüzde 95'inde bir odanın şeklini hesaplaması için 100 adımdan daha az çalışması gerektiğini de vurguladı.