Bilek Güreşi Sporcusu Ömer'e, Sivas Belediyesi Sponsor Oldu

Sivas'ta traktör parçalarından yaptığı aletlerle hazırlanarak girdiği Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olan ve Milli Takım'a seçilen bilek güreşi sporcusu Ömer Korkmaz'a (16), Avrupa Şampiyonası'na katılabilmesi için Sivas Belediyesi sponsor oldu.

Merkeze bağlı Yaramış köyünde oturan Osman ve Gülistan çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü, Ömer Korkmaz, 6 yıl önce bilek güreşi sporuna merak sardı. İlkokuldayken arkadaşlarıyla bilek güreşi yapan Korkmaz, evlerinin yanındaki traktör garajında kendi imkanlarıyla çalışmaya başladı. Traktörün ön ağırlıkları ve bazı parçalarını sökerek kendisine halter ve çeşitli ağırlık aletleri yapan Ömer Korkmaz, her gün 1,5 saat antrenman yapmaya başladı. Korkmaz, Aralık 2017'de Ankara'da yapılan Türkiye Gençler Bilek Güreşi Yarışması'nda 50 kiloda birinci oldu. Ömer Korkmaz, 31 Mart- 4 Nisan tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde Türkiye ikincisi olarak Milli Takım'a seçildi.

Sivas Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü sporcusu olan Ömer Korkmaz'ın, 26 Mayıs'ta Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılabilmesi için sponsor ihtiyacı olduğu belirtildi. Haberi alan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın talimatıyla Korkmaz'ın Avrupa Şampiyonası'na katılabilmesi için Belediye sponsor oldu.

BELEDİYEYE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Ömer Korkmaz ve antrenörü Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Teknik Kurul üyesi ve ikinci kademe bilek güreşi antrenörü Mustafa Aydın, sponsor olan Sivas Belediyesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Sami Aydın'ın Ankara'da olmasından dolayı Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın'ı ziyaret eden Ömer Korkmaz desteklerinden dolayı teşekkür etti. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın da Korkmaz'a başarılar dileyerek, şunları söyledi:

"Ömer kardeşimizin merkeze bağlı Yaramış köyünde hangi şartlarda birinci olduğunu dinledik. Öncelikle Ömer kardeşimi bu mücadelesinden dolayı kutluyorum. Tabii Milli Takım'a girmiş ama ikinci olmuş, Bulgaristan'a kendi imkanlarıyla gitmesi lazım. Ömer kardeşimin de bu imkana sahip olmadığı için gitme şansı yoktu ama biz bunu öğrendiğimiz zaman Sami Başkanımız böylesine başarılı bir kardeşimizin mutlaka Milli Takım'a katılması konusunda bilgi sahibi oluyor. Bize talimat verdi, biz de bu anlamda ne gerekiyorsa yapmak üzere çalışma yaptık. Bugün inşallah bu kardeşimizin Bulgaristan'a gidip gelmesi için maddi imkanı Belediye Başkanımız Sami Aydın'ın talimatı ile hazırlamış olduk. Başkanımız da Ömer'i hem kutluyor hem de başarılar diliyor. Sivas Belediyesi olarak bu imkanı sağlamaktan mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. İnşallah Ömer kardeşimiz katılacağı yarışmada iyi bir derece yapar ve ilimiz güzel bir sporcu kazanmış olur."

Konuşmaların ardından Başkan Yardımcısı Özaydın, Ömer Korkmaz'ın antrenörü Mustafa Aydın'a genç sporcunun Bulgaristan'a gidebilmesi için gerekli olan 1740 liranın içinde bulunduğu zarfı takdim etti. - Sivas