Bilecikspor'da ayrılık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecikspor'da ayrılık

Bilecikspor'da ayrılık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecikspor'un alt yapı sorumlusu Sedat Memiş, sezon öncesinden takımdan ayrıldı.

Bilecikspor'un alt yapı sorumlusu Sedat Memiş, sezon öncesinden takımdan ayrıldı.

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor'un 2 yıldır alt yapı sorumluluğu görevini yürüten ve 2020-2021 sezonunda A takım hocalığına getirilen Sedat Memiş kulüple anlaşarak, yollarını ayırdı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle takımla birlikte maça çıkamayan Memiş, önceki yıllarda 1308 Osmaneli Belediye Sporu çalıştırmıştı. 1308 Osmaneli Belediye Sporu 2017-2018, 2018-2019 yıllarında Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyon yapan Memiş'in, Bilecik 1. Amatör Lig takımlarından teklif aldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar İlham Aliyev Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Edis Kibariye Hande Yener Serdar Ortaç
Spor Merve Çoban Burak Yılmaz Alex Teixeira Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecikspor'da ayrılık - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 12:23:23. #1.16#

title