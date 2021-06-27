Bilecik'te yaşanan su sıkıntısına OSB el attı
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Bilecik'te yaşanan su sıkıntısına OSB el attı

Bilecik'te yaşanan su sıkıntısına OSB el attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'te yaşanan su borusu patlaması nedeniyle oluşan arıza sonucu kent merkezinde su sıkıntı oluştu.

Bilecik'te yaşanan su borusu patlaması nedeniyle oluşan arıza sonucu kent merkezinde su sıkıntı oluştu. Bu sıkıntı sonrası Bilecik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kendi hattından şehir şebekesine takviye yaptı.

Geçtiğimiz gün Bilecik'in su ihtiyacının karşılandığı Karasu ana hattındaki arıza belediye ekipleri tarafından onarıldı. Bu patlağın ardından aynı hatta başka bir patlağın meydana gelmesi sebebiyle ekipler arızanın onarılması için büyük uğraş veriyor. Yerin 7 metre altına kadar inen ekipler halen su hattına ulaşamazken, kentte su sıkıntısı meydana geldi. Bu nedenle mahallelere belli aralıkta su verilmezken, bu duruma OSB müdahale etti. Bilecik halkının susuz kalması için OSB yönetimi kendi hattından şehir şebekesine takviye yaparak, su kesintilerinin önüne geçti.

"Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliği'ne destek olmayı sürdürüyoruz"

Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "İlimizin ana su besleme hattı olan Karasu hattında su patlağı meydana geldi. Mevcut hat, Bozüyük üzerinden gelerek 700 milimetre (70cm) çapında çelik boruyla ilimize ulaşıyor ve şehrimize Osmangazi Mahallesi Toplu Konut mevkiinden giriyor. Hattın Bozüyük'ten depolarımıza kadarki yönetim ve işletmesi Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği tarafından yapılmaktadır. Arıza, söz konusu hattın içerisinden geçerek depolarımıza gittiği güzergahta, hızlı tren yolunu geçtikten sonra meydana gelmiş. 24 Haziran 2021 Perşembe günü saat 19.00'da yaya kaldırımı ve yol arasından yüzeye vurunca fark edilen arızaya ilk olarak ekiplerimiz müdahale etmiş ve suyun şebeke suyu patlağı değil Karasu patlağı olduğu anlaşıldı. İlk müdahaleyi belediyemiz iş makinalarıyla yapan ekiplerimiz, halen daha Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliği'ne ekip, ekipman ve arşiv verileriyle destek olmaya devam ediyor. Bilecik Belediyesi olarak mevcut çalışmayı hızlandırmak için Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliği'ne destek olmayı sürdürüyoruz. Mevcut durumda kazıyla yer tespiti ve tamiri için çalışmaya devam ediliyor. Mevcut hat yüksek basınçlı bir hattır. 2008 yılında yaşanan patlaktaki deneyimi de gözeterek, çalışmalar temkinli bir biçimde sürdürülüyor. Kazı bölgesinde kanalizasyon hatlarıyla herhangi bir temas olmamıştır. Kazı 10 metre derinliğe ve 15 metre kazı çapına ulaştı ve kesintisiz devam ediyor" denildi. - BİLECİK

Bilecik'te yaşanan su sıkıntısına OSB el attı
Bilecik'te yaşanan su sıkıntısına OSB el attı
Bilecik'te yaşanan su sıkıntısına OSB el attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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