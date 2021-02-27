Bilecik'te tek katlı ahşap ev yandı
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Bilecik'te tek katlı ahşap ev yandı

27.02.2021 00:01 | Son Güncelleme: 27.02.2021 00:04
Bilecik'te tek katlı ahşap ev yandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tek katlı müstakil ahşap bir ev, sobadan çıktığı tahmin edilen yangında tamamen yandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tek katlı müstakil ahşap bir ev, sobadan çıktığı tahmin edilen yangında tamamen yandı.

Günören köyünde ikamet eden Yaşar C'ye ait ahşap evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı düşünülen yangın, havanın rüzgarlı olmasıyla büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ahşap ev, tamamen yandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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