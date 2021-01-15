Bilecik'te depodan hırsızlık yaptığı şüphesiyle 1 kişi tutuklandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde depodan demir çalmak üzereyken suçüstü yakalanan 3 şahıstan biri tutuklandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde depodan demir çalmak üzereyken suçüstü yakalanan 3 şahıstan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Karaköy'de bulunan D.D.Y'ye ait depoya giden jandarma ekipleri, yaklaşık 1 ton demir hurda çalmak üzereyken E.N, C.N. ve S.N'yi suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bozüyük Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden E.N. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken C.N. ve S.N. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN