Bigaspor Yaz Futbol Okulunda madalyalı kapanış töreni

24.08.2019 11:18

25 Haziran'da başlayan Bigaspor Yaz Futbol Okulu, madalyalı kapanış töreni ile sona erdi.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende, yaz futbol okuluna katılan 250 öğrenci madalyalarını aldı. Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Bigaspor Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Zeki Mutlu programda bir konuşma yaparak genç sporcuları tebrik ettiler.



Kaymakam Mustafa Can yaptığı konuşmada, "Birbirinden enerjik dolu çocuklarımız yaz tatilinde hem spor yaptı, hem de arkadaş edindi. Spor, kültür ve sanatla uğraşan emek harcayan çocuklarımız geleceğe emin adımlarla başarılı şekilde ilerlemekte. Eğitimlerinde de başarı elde ederlerse istedikleri yerlere gelecekler. Bigaspor'un Ziraat Türkiye Kupasında da maçı var. Başarılar diliyorum. Diğer futbol takımlarımıza da başarılarak dileyerek, kazasız ve belasız bir sezon geçirmelerini diliyorum. Bigaspor'un yapmış olduğu bu anlamlı çalışma için Bigaspor Kulübü Başkanı Zeki Mutlu ve öğrencilerimizi yetiştiren hocalarımıza, ilgi ve alakalarından dolayı velilerimize, Biga Belediyesine ve diğer sponsorlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"Bigaspor'a yeni sezonda galibiyetlerle güzel bir sezonun geçmesini temenni ediyorum"



Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da yapılan etkinliğin çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için önemine vurgu yaparak, "Bigaspor'a yeni sezonda galibiyetlerle güzel bir sezonun geçmesini temenni ediyorum.



Bigaspor'un düzenlemiş olduğu yaz futbol okuluna katılan öğrencilerimize, öğrencilerin buradaki eğitimlere katılmaları için destek veren velilerimize, çocuklarımızın eğitimine katkı veren hocalarımıza, teknik ekibe ve Bigaspor Başkanı Zeki Mutlu'ya ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Kapanış töreninin ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA