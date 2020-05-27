Biga'da samanlık yangını Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu. Gündoğdu köyünde, Raşit Dereli'ye ait evin bahçesinde bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Biga Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, arazözlerle alevlere müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 100 saman balyasının zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kaynak: AA