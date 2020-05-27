Biga'da samanlık yangını
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Biga'da samanlık yangını

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu.

Biga'da samanlık yangını
27.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:55

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu.

Gündoğdu köyünde, Raşit Dereli'ye ait evin bahçesinde bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Biga Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, arazözlerle alevlere müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 100 saman balyasının zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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