Beyşehir Gölü'nü koruyacak proje Dünya Çevre Günü'nde başladı
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Beyşehir Gölü'nü koruyacak proje Dünya Çevre Günü'nde başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle Beyşehir Gölü'nde temizleme çalışmalarına başladı.

Beyşehir Gölü'nü koruyacak proje Dünya Çevre Günü'nde başladı
05.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:49

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle Beyşehir Gölü'nde temizleme çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Beyşehir Gölü'nde incelemelerde bulduğu belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin, en hassas olunması gereken konunun çevre olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

İnsanların sokağa çıkmadığı, araçların yolda olmadığı süreçte karbon emisyonlarının düştüğüne ve adeta doğanın kendini yenilediğine şahit olunduğunu belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre konusunda çeşitli projeler yürüttüklerini aktaran Altay, "Tüm ilçelerimizin atık su arıtma tesisleriyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Ayrıca Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi'ni de en iyi uygulayan illerdeniz. Bu konuda ilçe belediyelerinin koordinasyonunu sağlıyoruz. İnşallah yeni uygulamalara da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Göldeki balıkçı ağlarının temizlenme işinin yapıldığına değinen Altay, şöyle devam etti:

"Önceden temizlenen ağları tespit ederek, yeni tespitler yapıyoruz. Amacımız Beyşehir Gölü'nün doğal halini korumak. Çünkü Beyşehir Gölü sadece Konya'nın değil, tüm Türkiye'nin çok önemli bir varlığı. Beyşehir, turizmimizde önemli merkezlerimizden biri olacak ama aynı zamanda gölün korunması Konya'da tarımın korunması anlamına geliyor. Çünkü buradan her yıl özellikle Çumra'ya sulama için ciddi bir su alıyoruz. Ama bir taraftan da gölü yaşatmak, temiz tutmak en önemli görevimiz. Balıkçı ağlarının temizlenmesiyle birlikte göldeki ekosistemin de korunmasını arzu ediyoruz. Çünkü burada hayvan varlığı var. Bunun mutlaka korunması gerekiyor. Bu konuda herkese görev düşüyor."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 5 milyon liralık desteğiyle Beyşehir Gölü'nde proje yürüttüklerini bildiren Altay, şunları kaydetti:

"Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Dünya Çevre Günü'nde böyle bir başlangıç yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Beyşehir'i korumak ve güzelleştirmek hepimizin görevi. Konya'nın tüm projelerinde olduğu gibi burada da finansman desteğini veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. İl Çevre Müdürlüğümüzle koordinasyon halinde tüm çevre sorunlarını birlikte projelendiriyoruz. Sayın müdürümüzün şahsında çevre müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Konya bu dönem koordinasyonla öne çıkan bir il oldu. İlçe belediyelerimizle Konya'yı adeta nakış nakış işliyoruz. İnşallah Konya çok daha güzel günleri görecek."

Açıklamada, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın "Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, Beyşehir halkı adına teşekkür ediyorum." ifadesi ile Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik'in de "Gölün gelecek nesillere bırakılabilmesi için korunması ve gerekli kirlilik önleyici tedbirlerin alınması gerekiyor." değerlendirmesi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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