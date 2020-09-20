Beyoğlu'nda yankesicilik ve kapkaç yapan şüpheli yakalandı
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Beyoğlu'nda yankesicilik ve kapkaç yapan şüpheli yakalandı

Beyoğlu'nda yankesicilik ve kapkaç yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Beyoğlu'nda yankesicilik ve kapkaç yapan şüpheli yakalandı
20.09.2020 19:31 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:34

Beyoğlu'nda yankesicilik ve kapkaç yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince,14 Eylül'de yankesicilik ve kapkaç konularıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 6 Eylül'de Beyoğlu'nda meydana geldiği belirlenen yankesicilik ve kapkaç konusuyla ilgili her iki konuyu da gerçekleştirdiği tespit edilen M.T. isimli yaşı küçük şahsın, 14 Eylül'de Şehit Muhtar Mahallesi'nde yakalandığı ve hakkında yankesilik-kapkaç suçlarından adli işlem yapıldığı aktarılarak, şu bilgilere yer verildi:

"20 Eylül tarihinde bazı basın yayın organlarında 'Taksim'de kapkaç dehşeti: Burası artık böyle' başlığı olay ile ilgili faili yakalamamış şeklinde haber yapıldığı anlaşılmıştır."

Kaynak: AA

AA Editörü - Halis Akyıldız
Halis Akyıldız
AA Editörü
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