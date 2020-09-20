Beyoğlu'nda yankesicilik ve kapkaç yapan şüpheli yakalandı Beyoğlu'nda yankesicilik ve kapkaç yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Beyoğlu'nda yankesicilik ve kapkaç yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince,14 Eylül'de yankesicilik ve kapkaç konularıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 6 Eylül'de Beyoğlu'nda meydana geldiği belirlenen yankesicilik ve kapkaç konusuyla ilgili her iki konuyu da gerçekleştirdiği tespit edilen M.T. isimli yaşı küçük şahsın, 14 Eylül'de Şehit Muhtar Mahallesi'nde yakalandığı ve hakkında yankesilik-kapkaç suçlarından adli işlem yapıldığı aktarılarak, şu bilgilere yer verildi:

"20 Eylül tarihinde bazı basın yayın organlarında 'Taksim'de kapkaç dehşeti: Burası artık böyle' başlığı olay ile ilgili faili yakalamamış şeklinde haber yapıldığı anlaşılmıştır."

Kaynak: AA