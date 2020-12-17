Beyoğlu'nda esnafın kapkaççıyı yakalama anı kamerada
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Beyoğlu'nda esnafın kapkaççıyı yakalama anı kamerada

17.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:06
Beyoğlu'nda esnafın kapkaççıyı yakalama anı kamerada

BEYOĞLU'nda telefonla konuşan kadının telefonunu çalan iki kapkaççı esnaf tarafından yakalandı.

BEYOĞLU'nda telefonla konuşan kadının telefonunu çalan iki kapkaççı esnaf tarafından yakalandı. Kapkaççıların yakalanma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Beyoğlu Karaköy Kardeşim Sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaköy'de telefonla konuşarak giden kadının arkasından yanaşan iki çocuk, kadının telefonunu alarak kaçmaya çalıştı. Telefonun çalındığını gören esnaf ise kaçan çocuğa omuz atarak yere düşürdü. Diğer çocuk da kaçamadan yakalandı. İki çocuğu yere yatıran esnaf olay yerine polis ekibi çağırdı. Çocuklardan ele geçirilen telefon ise sahibine teslim edildi.

ESNAFIN ÇOCUKLARI YAKALAMA ANI KAMERADA

Kadının telefonunu kapkaç yapan iki çocuk güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, koşan iki kişinin esnaf tarafından düşürülmesi ve telefonun alınması görülüyor. Bir esnaf tarafından omuz atılması ile yere düşen kapkaççı elindeki telefonu da düşürüyor. Esnaf, diğer kapkaççıyı da yakalayarak yere yatırması kameralara yansıyor.

"HIRSIZ VAR TUTUN DİYE BAĞIRDILAR"

Kapkaççılara omuz atarak yakalayan esnaf Bilal Acar "Sokağa malzeme almaya gidiyordum. Koşan iki kişiyi görünce arkadan "Hırsız var tutun" diye bağırdılar. Ben de omuz atarak kapkaççıyı yere düşürdüm.Ben omuz atınca telefon yere düştü. Ben de telefonu alarak kadına verdim" dedi. Kapkaççı iki kişi ile telefonu çalınan kadın, polis merkezine götürüldü.

(Fotoğraf)

 


Beyoğlu'nda esnafın kapkaççıyı yakalama anı kamerada
Beyoğlu'nda esnafın kapkaççıyı yakalama anı kamerada
Beyoğlu'nda esnafın kapkaççıyı yakalama anı kamerada
Beyoğlu'nda esnafın kapkaççıyı yakalama anı kamerada
Beyoğlu'nda esnafın kapkaççıyı yakalama anı kamerada
Beyoğlu'nda esnafın kapkaççıyı yakalama anı kamerada
Beyoğlu'nda esnafın kapkaççıyı yakalama anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YILDIRIM

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