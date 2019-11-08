Beyoğlu'nda çatıda çıkan yangın söndürüldü

08.11.2019 22:36 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:38

Beyoğlu'nda 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kuloğlu Mahallesi Faik Paşa Caddesi'nde 6 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA