Beyoğlu'nda çatıda çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda çatıda çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

08.11.2019 22:36 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:38
Beyoğlu'nda çatıda çıkan yangın söndürüldü

'nda 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kuloğlu Mahallesi Faik Paşa Caddesi'nde 6 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Beyoğlu'nda çatıda çıkan yangın söndürüldü
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