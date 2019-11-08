Beyoğlu'nda çatıda çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Beyoğlu'nda 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kuloğlu Mahallesi Faik Paşa Caddesi'nde 6 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.
Haber Videosu: Beyoğlu'nda çatıda çıkan yangın söndürüldü