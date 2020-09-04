Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde para istedikleri İTÜ mezunu Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri,... Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde para istedikleri İTÜ mezunu Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıkları gerekçesiyle yargılanan iki sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde para istedikleri İTÜ mezunu Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıkları gerekçesiyle yargılanan iki sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kaynak: AA