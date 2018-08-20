Beylikdüzü'nde En Temiz Kurbanlık Çadırı Ödüllendirildi

Beylikdüzü Belediyesi'nin hazırlıklarını tamamladığı ve 150 adet kurbanlık çadırın bulunduğu Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Yeri'nde en temiz çadırlar çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen "En Temiz Çadır Yarışmasında" ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada dereceye girenlere çeyrek altın ödülleri Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından takdim edildi. Büyükbaş hayvanlarının bulunduğu en temiz çadırın sahibi Kadir Erdem yarışmanın birincisi oldu.

"Bu noktada gerçekten güzel bir merkez oluştu"

Kurban kesim ve satış yeri ile ilgili konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,"Birincisi burada amaç şuydu; Şehirin dışında bir yer bulmaktı, onu bulduk. İkincisi burada kurbanlık alan müşterilerin sağlıklı bir hizmet almasını sağlamaktı. Hem fiziki ortamı, yerlerin temizliği, giriş çıkışların denetimli hale gelmesi. Üçüncüsü, buraya gelen esnafın da kaldığı süre boyunca hizmetlerini tam alabilmesidir. Duşunu, tuvaletini, yemesini, içmesini; bütünüyle hijyen içerisinde sağlayabilmesidir. Bu noktada gerçekten güzel bir merkez oluştu" dedi.

"Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ederiz"

Büyükbaş hayvan çadır temizliğinde 2'nci olan Nurşen Aktürk, "Temizlik, hijyeni konusunda büyükbaş hayvanda 2'nci olduk. Hayvanlarımızı her sene boyunca getiriyoruz. Temiz tutuyoruz. Yemlerini her zaman temiz ve kuru tutuyoruz. Her sene de yapacağız. Herkesi bekler, iyi bayramlar dileriz. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi, hazırlıklarını tamamladığı ve 150 adet kurbanlık çadırın bulunduğu Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde kurban kesimi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için tam donanımlı bir hizmet veriyor. Toplam 24 bin metrekareden oluşan satış ve kesim alanı 2 bin 500 büyükbaş ile 3 bin 500 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip ve alanda her biri 84 metrekare olan 150 çadır hizmet veriyor. - İSTANBUL