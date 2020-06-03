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Beyaz Saray önündeki 'George Floyd protestosunda' Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu

konuşan Özmen, "2 yıldır Washington'da öğrenci olarak yaşıyorum.

Beyaz Saray önündeki 'George Floyd protestosunda' Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
03.06.2020 13:00 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:03
konuşan Özmen, "2 yıldır Washington'da öğrenci olarak yaşıyorum. Bir sürü siyahi arkadaşım var neler çektiklerini biliyorum, yakından dinliyorum, öğreniyorum. Ezilenlere destek olmak için geldim. Çok barışçıl bir gösteri var" diye konuştu."KORONAVİRÜSTEN ÇEKİNMİYORUM"George Washington Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi alan genç, 'koronavirüs salgını sırasında eyleme katılmaktan çekinmiyor musunuz?' sorusuna ise "Koronavirüsten çekinmiyorum. Koronavirüs ile ilgili bir yorumum yok ben hiçbir zaman çekinmedim" dedi."BÜYÜK ÇAPTA POLİS DEPARTMANINA BİR SORUŞTURMA BAŞLATILACAKÖzmen, protestolarda yaşanan son gelişmeleri şu sözlerle özetledi: "Bugün Minneasota'da polis departmanında hukuki işlemler başladı. Eyaletin valisi 10 sene geriye dönük çok uzun çaplı bir soruşturma yapacaklarını söyledi. Bir günde alınacak bir sonuç değil fakat önemli bir şey bu. Uzun soluklu bir soruşturma olacak. Fakat devlet ilk defa bu kadar büyük çapta kendi polis departmanına bir soruşturma başlatacak. Bir polis tutuklandı diğer üç polisin de cenaze öncesi tutuklanması bekleniyor""DÜNYA'DA HERKES GALATASARAY'I BİLİYOR GÖRENLER TANIYOR"

Galatasaray formasıyla eyleme katılmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Özmen, "Galatasaray formasıyla katılıyorum. Galatasaray bir dünya markası. Burada herkesin benim nereden geldiğimi ve ne sebeple burada olduğunu anlamalarını istedim. Dışarıdan da destek alıyorlar. Hiçbir şey söylemeden o mesajı vermek istedim. O yüzden Galatasaray formamı giydim. Dünya'da herkes Galatasaray'ı biliyor görenler tanıyor. Galatasaray formasıyla eylemciler hatıra fotoğrafı çektiriyor" diye konuştu.

- Washington

Kaynak: DHA

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