Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası
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Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası

08.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:03
Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında Türkiye'de son yıllarda engellilerin toplumla bütünleşmesi yönünde çok önemli adımlar atıldığını belirtti.

Beyaz baston haftasının tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dernek olarak biz görme engelliler özelinde de insanlarımızdan hassasiyet ve duyarlılık bekliyoruz. Hiç unutmamamız gereken aslında bir saniye içinde engelli olunabileceği gerçeğidir. Yaşamda, beyaz bastonlu dostlarla empati içinde olunması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu sayede birbirimize yaşam ışığı olabiliriz. Bu vesileyle, bütün görme engelli kardeşlerimizin 7-14 Ocak Beyaz Baston Haftasını kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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