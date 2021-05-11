BETON KAZANINI TEMİZLEYEN İŞÇİ MİKSERİN ÇALIŞTIRILMASIYLA HAYATINI KAYBETTİ
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BETON KAZANINI TEMİZLEYEN İŞÇİ MİKSERİN ÇALIŞTIRILMASIYLA HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

IĞDIR'da beton santralinde çalışan Mehmet Erdem (30), beton kazanını temizlerken başka bir operatör tarafından mikserin çalışmasıyla kazanda sıkışarak hayatını kaybetti.

IĞDIR'da beton santralinde çalışan Mehmet Erdem (30), beton kazanını temizlerken başka bir operatör tarafından mikserin çalışmasıyla kazanda sıkışarak hayatını kaybetti.

Merkez 14 Kasım Mahallesi, Sanayi Sitesindeki beton santraline 3 yıl önce işçi olarak giren evli, 2 çocuk babası Mehmet Erdem, dün akşam mesai bitmeden önce beton mikserinin kazanını temizlerken operatör H.Y.'nin makineyi çalıştırması sonucu kazanın içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kazanı temizleyen Mehmet Erdem'i son anda farkeden operatör H.Y. makineyi durdu ancak her şey için çok geçti. Olayı duyan Erdem'in yakınları hemen iş yerine koştu. Acılı ailesi göz yaşlarına hakim olamadı. Olay yerinde hayatını kaybeden Erdem'in cansız bedeni incelemelerin ardından Iğdır Devlet Hastesi morguna kaldırıldı. Makineyi çalıştıran operatör H.Y. göz altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erden'ın cenazesi bugün öğlen saatlerinde yakınlarının gözyaşları içinde Iğdır Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

BETON KAZANINI TEMİZLEYEN İŞÇİ MİKSERİN ÇALIŞTIRILMASIYLA HAYATINI KAYBETTİ
BETON KAZANINI TEMİZLEYEN İŞÇİ MİKSERİN ÇALIŞTIRILMASIYLA HAYATINI KAYBETTİ
BETON KAZANINI TEMİZLEYEN İŞÇİ MİKSERİN ÇALIŞTIRILMASIYLA HAYATINI KAYBETTİ
BETON KAZANINI TEMİZLEYEN İŞÇİ MİKSERİN ÇALIŞTIRILMASIYLA HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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