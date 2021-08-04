Beton çatlağına sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beton çatlağına sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer - Haberler | Güncel

- Beton çatlağına sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı Kurtulan kirpinin sıkıştığı yere gitmesi yüzlerde tebessüm oluşturdu Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde beton çatlağına sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

- Beton çatlağına sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kurtulan kirpinin sıkıştığı yere gitmesi yüzlerde tebessüm oluşturdu

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde beton çatlağına sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Betonun kırılmasıyla kurtulan kirpinin tekrardan sıkıştığı yere gitmesi yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Olay, Kaynarca ilçesi Orta Mahalle Kapalı Pazar yeri karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda oluşan çatlağın içinde sıkışmış kirpi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, betonu kırarak kirpiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kurtulan kirpinin tekrardan sıkıştığı yere gitmesi yüzlerde tebessüm oluşturdu. İtfaiye ekipleri kirpiyi alarak güvenli bir ortama bıraktı.

Beton çatlağına sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Beton çatlağına sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Beton çatlağına sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Beton çatlağına sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Beton çatlağına sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Ece Erken Seda Sayan Haluk Levent Çağatay Akman
Spor Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Valentin Rosier Meliha İsmailoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beton çatlağına sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 14:40:46. #1.15#

title