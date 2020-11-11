Beşiktaş, Trabzonspor'la anlaşan Abdullah Avcı'ya 11.5 milyon TL az tazminat ödeyecke

Trabzonspor, teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'nın getirildiğini dün resmen duyurdu. Avcı'nın Trabzonspor ile anlaşması, Beşiktaş'ın da tecrübeli teknik adama verdiği tazminat yükünün hafiflemesini sağlayacak.

Trabzonspor'un yeni teknik direktör olarak Abdullah Avcı ile sözleşme imzalaması, Beşiktaş'ı da büyük kâra geçirdi.

Çünkü siyah-beyazlılar ile yapılan anlaşmada, kulübün haksız feshi durumunda tazminat yükünün Borçlar Kanunu ile paralel olarak FIFA talimatlarına göre hesaplanması öngörülüyor. Buna göre Beşiktaş, kalan 1.5 yıllık paradan bordo-mavililerin ödeyeceği 11.5 milyon lirayı düşecek.

Siyah-beyazlılar, Avcı ile yıllık 12 milyon liraya anlaşmıştı.

DÜN AKŞAM TRABZON'A GELDİ

Abdullah Avcı, dün akşam saatlerinde uçakla İstanbul'dan Trabzon'a geldi. Havalimanı Dış Hatlar Terminali önünde Avcı'yı çok sayıda Trabzonspor taraftarı, çiçek ve tezahüratlarla karşıladı. Sevinç gösterisi arasında havalimanından ayrılan Avcı, kulübe ait minibüsle tesislere gitti.

Teknik ekibinde yer alan Orhan Ak, Egemen Korkmaz, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan, Yaşar Çevikel ve Caner Erol'u antrenman programını şekillendirmeleri ve antrenman sahalarında incelemelerde bulunmaları için dün kente gönderen Avcı, oyuncularıyla yapacağı toplantı sonrası bordo mavili takımın başındaki ilk antrenmanına ise çarşamba günü çıkacağı öğrenildi.