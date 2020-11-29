Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden

29.11.2020 21:54 | Son Güncelleme: 29.11.2020 22:12

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. 15 yıllık serinin bozulduğu derbinin ardından Beşiktaş ezeli rakibine olay yaratacak üç tane göndermede bulundu.

Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşitaş derbisinde daha ilk düdük çalmadan taraflar sosyal medyada birbirlerine göndermelerde bulundu.

Beşiktaş'tan derbi öncesi rakibine gönderme gelmiş yapılan paylaşımda, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Twitter... Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu çifte gönderme

Fenerbahçe'de ezeli rakibine cevap vermekte gecikmemişti. Sarı-lacivertliler yaptığı paylaşımda, "Algı" ifadelerini kullanmıştı.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu çifte gönderme

"ALGI DEĞİL OLGU"

Beşiktaş 4-3 kazandıkları karşılaşmanın ardından bir paylaşımda daha bulundu. Siyah-beyazlılar gönderisine "Algı değil olgu" ifadelerini yazdı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu çifte gönderme

Siyah-beyazlılar bir diğer paylaşımında ise Fenerbahçe'nin tweetini alıntılayarak "Dejavu" mesajını yazdı. Beşiktaş'ın bu paylaşımları taraftarlarından kısa sürede binlerce etkileşim almayı başardı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu çifte gönderme

"PLAKA DEĞİL KADIKÖY HATIRASI"

Beşiktaş, üçüncü paylaşımında ise taktik tahtasına yazılan maç skorunu sosyal medya hesabından paylaştı. Taktik tahtasında, "Tekerrür" yazarken, bu fotoğraf, "İstanbul plakası değil Kadıköy hatırası V2" yazıldı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden
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