Beşiktaş'ta Rosier, Antalya'da takımla ilk kez çalıştı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ın Antalya kampı devam ederken, sakatlığından dolayı ayrı çalışan Valentin Rosier, ilk kez takımla çalıştı. Siyah beyazlı oyunculara antrenmanda iki grup halinde kondisyon ölçüm testi yapıldı.

FIFA'nın milli maçlar nedeniyle verdiği arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş, günü iki antrenmanla tamamlayacak. Siyah beyazlılar günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde Belek turizm merkezinde bulunduğu otelin tesislerinde gerçekleştirdi. Yapılan antrenmanın 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık bulunurken, oyunculara iki grup halinde kondisyon ölçüm testi uygulandı. Kaleciler, kaleci antrenörü eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Siyah beyazlılar günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.