Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı

Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı

Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHABeşiktaş'ta, 3 Kasım'da Özel Halk Otobüsü durağa dalarak 1 kişinin ölümü 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

09.11.2019 09:22 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:22
Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı

Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA

'ta, 3 Kasım'da Özel Halk Otobüsü durağa dalarak 1 kişinin ölümü 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Kazanın ardından şoför Necdet Karakuş, elinde bıçakla otobüsten inip duraktaki bir kişiyi bıçaklayarak denize atlamış ve ardından gözaltına alınmıştı. İfadesinde olay öncesi uyuşturucu kullandığını da itiraf ettiği öğrenilen Necdet K. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde halk otobüsünün oldukça süratli olduğu, şoförün çok geç frene bastığı görülüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı
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