Beşiktaş'ta 'Kartal Pençesi' projesi tanıtıldı
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Beşiktaş'ta 'Kartal Pençesi' projesi tanıtıldı

09.02.2021 15:58 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:58
Beşiktaş'ta 'Kartal Pençesi' projesi tanıtıldı

Ahmet Nur Çebi: 'Bırakmam Seni' kampanyasına devam ediyoruz, biz bırakmayacağızOlgucan KALKAN - Ali DANAŞ / - Beşiktaş Kulübü'nün 'Bırakmam Seni' bağış kampanyası kapsamında hazırlanan 'Büyük Beşiktaş'ın Gücünü Tüm Dünyaya Göster' temalı dijital projenin tanıtımı gerçekleştirildi.

Ahmet Nur Çebi: 'Bırakmam Seni' kampanyasına devam ediyoruz, biz bırakmayacağız

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ - Beşiktaş Kulübü'nün 'Bırakmam Seni' bağış kampanyası kapsamında hazırlanan 'Büyük Beşiktaş'ın Gücünü Tüm Dünyaya Göster' temalı dijital projenin tanıtımı gerçekleştirildi. Vodafone Park'ta düzenlenen 'Kartal Pençesi' projesi tanıtım toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve futbolculardan Cyle Larin ile Ersin Destanoğlu katıldı.

AHMET NUR ÇEBİ: 'BIRAKMAM SENİ' KAMPANYASINA DEVAM EDİYORUZ, BİZ BIRAKMAYACAĞIZ

Tüm taraftarlardan kampanyaya destek vermelerini isteyen başkan Ahmet Nur Çebi, "Özellikle geçen yazın ortasında başlattığımız 'Bırakmam Seni' kampanyamıza katılan Beşiktaş sevdalılarına teşekkür ediyorum. Kulübümüzün çok daha iyi noktaya gelebilmesi için taraftarın vereceği katkıya ihtiyaç duyduğumuzu, desteklerle yürüyebileceğimizi defalarca söyledik. Bu kampanyanın devamı olarak 'Kartal Pençesi' adıyla bugün akşam 17.00'den itibaren devreye girecek yeni bir proje başlatıyoruz. Bütün Beşiktaş taraftarlarını hem destek olmak hem de keyif almak için bu projeye destek vermeye davet ediyorum. Hem atanın hem de tutanın iyi olacak derler. Bugün ikisi de burada. Golcümüz Larin ve genç kalecimiz Ersin burada. 'Bırakmam Seni' kampanyasına devam ediyoruz, biz bırakmayacağız. Bu seferki projenin adı 'Kartal Pençesi'" ifadelerini kullandı.ADNAN DALGAKIRAN: YENİ PROJELERLE BULUŞACAĞIZ

Proje hakkında bilgiler veren Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran ise "Beşiktaş taraftarlarının web sayfasında sonuna kadar resmilerinin yer alabileceği bir çalışma olacak. 3 aylık bir çalışma sonrasında ortaya çıktı. Artık tüm bağışçılar, kendilerini büyük resmin içinde görüyor olacak. Tüm dünyada web alanında yapılan ilk proje. Aynı anda taraftarlar için de gerçekleştirilen en kapsamlı proje. Bu da Beşiktaş'a kısmet oldu. Bütçesi kesin, hedefleri kesin çalışma yapıyoruz. Biz hem yerde hem de globalde Beşiktaş'ı yaratmak için yepyeni projeleri hayata geçirmekle sorumluyuz. Yeni gelir kaynaklı dijital alanda hızlı gelişecek yeni dijital projelerle buluşacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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