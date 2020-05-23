Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor Beşiktaş, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanlar devam etti.

Beşiktaş, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanlar devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak, sağanak yağmur altında yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, top sürme, pas ve şut çalışmasıyla devam eden idman, kondisyon koşuları ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA