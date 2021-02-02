BEŞİKTAŞ'TA DENİZE ATLAYAN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BEŞİKTAŞ'TA DENİZE ATLAYAN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

02.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:05
BEŞİKTAŞ'TA DENİZE ATLAYAN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Cemil ÖZDEMİR/Beşiktaş'ta henüz bilinmeyen nedenle denize atlayan kişi bir süre su yüzeyinde kaldıktan sonra kayboldu.

Cemil ÖZDEMİR/

Beşiktaş'ta henüz bilinmeyen nedenle denize atlayan kişi bir süre su yüzeyinde kaldıktan sonra kayboldu. Botla denize açılan dalgıç polisler Baltalimanı açıklarında 63 yaşındaki Mustafa Akdoğdu'nun cesedini çıkardı. 

Olay, saat 15.00 Beşiktaş Bebek'te meydana geldi. Deniz kenarında bankta oturan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladı. Su üzerinde çırpınan kişi bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dalgıç polisler botla denize açılarak çalışma yaptı. Yaklaşık yarım saat sürenin arama çalışmalarının ardından Baltalimanı açıklarında ceset bulundu. Bota çıkarılan ceset, kıyıya getirildi. Üzerinden kimlik çıkan cesedin 63 yaşındaki Mustafa Akdoğdu'ya ait olduğu belirlendi. 

Ambulansa alınan ceset Baltalımanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Özgür Özel Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Feyza Aktan Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Mesut Özil Gökhan Gönül Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BEŞİKTAŞ'TA DENİZE ATLAYAN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 17:09:33. #1.16#
title