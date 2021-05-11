Beşiktaş'ta 2, Karagümrük'te 3 değişiklik

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Karagümrük ile karşı karşıya gelecek, Siyah-beyazlılarda 2, kırmızı-siyahlılarda ise 3 değişiklik bulunuyor.

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Karagümrük ile karşı karşıya gelecek, Siyah-beyazlılarda 2, kırmızı-siyahlılarda ise 3 değişiklik bulunuyor.

Süper Lig'in 41. haftasında lider Beşiktaş, Karagümrük'ü ağırlıyor. İki takımın da ilk 11'i belli olurken, Beşiktaş'ta 2, Karagümrük'te ise 3 değişiklik oldu. Galatasaray deplasmanında 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekipte cezalı olan Atiba yerine Necip ilk 11'e girerken, sakatlık riski nedeniyle kadroya dahil edilmeyen Gökhan Töre'nin yokluğunda ise iyileşen Kevin N'Koudou ilk 11'deki yerini aldı. Hafta sonunda Gençlerbirliği karşısında 5-1 kazanan Karagümrük'te ise 3 değişiklik yaşandı. Sağ bekte forma giyen Koray kulübeye geçerken, Hedenstad ilk 11'e alındı. Gençlerbirliği karşısında forvet oynayan Borini bu maçta orta sahaya geçen isim olurken, Jeremain Lens ise kenara alındı ve forvet Sobiech ilk 11'de sahaya çıktı. Konuk ekipteki bir diğer değişiklik ise Castro-Jimmy Durmaz oldu. Gençlerbirliği karşısında kadroda yer almayan Jimmy Durmaz, Beşiktaş mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkarken Lucas Castro mücadeleye kulübede başladı. Beşiktaş-Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş: Ersin - Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala - Josef, Ghezzal, Necip, Ljajic, N'Koudou - Larin.

Karagümrük: Viviano - Hedenstad, Zukanovic, Roco, Balkovec - Biglia, Ndao, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Borini - Sobiech. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı