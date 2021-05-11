Beşiktaş'ta 2, Karagümrük'te 3 değişiklik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ta 2, Karagümrük'te 3 değişiklik

Beşiktaş'ta 2, Karagümrük'te 3 değişiklik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Karagümrük ile karşı karşıya gelecek, Siyah-beyazlılarda 2, kırmızı-siyahlılarda ise 3 değişiklik bulunuyor.

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Karagümrük ile karşı karşıya gelecek, Siyah-beyazlılarda 2, kırmızı-siyahlılarda ise 3 değişiklik bulunuyor.

Süper Lig'in 41. haftasında lider Beşiktaş, Karagümrük'ü ağırlıyor. İki takımın da ilk 11'i belli olurken, Beşiktaş'ta 2, Karagümrük'te ise 3 değişiklik oldu. Galatasaray deplasmanında 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekipte cezalı olan Atiba yerine Necip ilk 11'e girerken, sakatlık riski nedeniyle kadroya dahil edilmeyen Gökhan Töre'nin yokluğunda ise iyileşen Kevin N'Koudou ilk 11'deki yerini aldı. Hafta sonunda Gençlerbirliği karşısında 5-1 kazanan Karagümrük'te ise 3 değişiklik yaşandı. Sağ bekte forma giyen Koray kulübeye geçerken, Hedenstad ilk 11'e alındı. Gençlerbirliği karşısında forvet oynayan Borini bu maçta orta sahaya geçen isim olurken, Jeremain Lens ise kenara alındı ve forvet Sobiech ilk 11'de sahaya çıktı. Konuk ekipteki bir diğer değişiklik ise Castro-Jimmy Durmaz oldu. Gençlerbirliği karşısında kadroda yer almayan Jimmy Durmaz, Beşiktaş mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkarken Lucas Castro mücadeleye kulübede başladı. Beşiktaş-Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş: Ersin - Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala - Josef, Ghezzal, Necip, Ljajic, N'Koudou - Larin.

Karagümrük: Viviano - Hedenstad, Zukanovic, Roco, Balkovec - Biglia, Ndao, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Borini - Sobiech. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Lider Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu
Lider Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu
Beşiktaş'ta N'Koudou döndü, Aboubakar yine yok! Karagümrük maçı öncesi eksikler dikkat çekiyor
Beşiktaş'ta N'Koudou döndü, Aboubakar yine yok! Karagümrük maçı öncesi eksikler dikkat çekiyor
Karagümrük Başkanı Hurma: Kötü insanlar Beşiktaş maçımızda 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler
Karagümrük Başkanı Hurma: Kötü insanlar Beşiktaş maçımızda "Fenerbahçe'den teşvik aldı" diyecekler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca
Magazin Tarkan Alişan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Cyle Larin Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta 2, Karagümrük'te 3 değişiklik - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 20:29:14. #1.16#

title