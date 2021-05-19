Beşiktaş motorları maviliklere sürdü! Siyah-beyazlıların şampiyonluk kutlamaları başladı
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Beşiktaş motorları maviliklere sürdü! Siyah-beyazlıların şampiyonluk kutlamaları başladı

Beşiktaş motorları maviliklere sürdü! Siyah-beyazlıların şampiyonluk kutlamaları başladı
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Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta kutlamalar başladı. Siyah-beyazlılar, kupa töreni için Boğaz'dan Dolmabahçe'ye gidiyor. Kartal şampiyonluk kupasına saat 19.03'te Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek törenle kavuşacak.

Beşiktaş'ta kupa töreni öncesi futbolcular şampiyonluğu kutlamak için tekneyle Boğaz'dan Dolmabahçe'ye hareket etti. Meşalelerle şampiyonluğu kutlayan siyah-beyazlılar büyük bir coşku yaşadı.

ÜNLÜ İSİMLER KONSER VERECEK

Süper Ligde çok büyük bir heyecan ve yarışa sahne olan 2020-2021 sezonu ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta düzenlenecek törenle kupasını kaldıracak. Kutlamalarda Mustafa Sandal, Murat Boz, Hülya Avşar ve Simge Sağın mini konserler verirken çeşitli gösterilerle 16. şampiyonluk coşkusu yaşanacak.

Beşiktaş motorları maviliklere sürdü! Siyah-beyazlıların şampiyonluk kutlamaları başladı

FUTBOLCULARIN AÇIKLAMALARI

Gökhan Töre: "İnanılmaz mutluyuz böyle bir atmosfer için. Evimize, stadımıza gidiyoruz, Allah'a şükürler olsun, çifte şampiyon olduk. Keşke taraftarlarımız da statta olsaydı, onlarsız biraz üzücü oldu. Sağlık olsun."

Ersin Destanoğlu: 2-3 sene önce gerçekleşmişti, biz burada yoktuk. Şimdi keyfini çıkarıyoruz, 2 kupanın kutlamasını yapacağız. Bunları hayal etmiştik.

Beşiktaş motorları maviliklere sürdü! Siyah-beyazlıların şampiyonluk kutlamaları başladı

Rachid Ghezzal: Harika bir duygu, bu anı yaşamak için çok bekledik. Taraftarımızla beraber keyfini çıkarıyoruz."

Oğuzhan Özyakup: Alıştık diye bir şey yok, hep farklı. Beşiktaş sevgi, aşk, aile. Her şey."

Beşiktaş motorları maviliklere sürdü! Siyah-beyazlıların şampiyonluk kutlamaları başladı

Bernard Mensah: Hayatımda gördüğüm en inanılmaz atmosfer, hayatımda böyle bir şey görmedim."

Atiba: Motorları maviliklere sürmek çok keyifli."

Cyle Larin: Böyle bir şeyi sadece Beşiktaş yapabilirdi, bunun parçası olmak çok keyifli."

Necip Uysal: Çok zordu bu sezon, en zor sezon olduğunu söyleyebilirim. Taraftarımız yoktu, pandemi... Çift kupa, tüm taraftarlarımıza armağan olsun.

Valentin Rosier: İnanılmaz bir duygu, inanılmaz gerçekten. Siz bana daha önce Beşiktaş'ın şampiyonluk fotoğraflarını, videolarını, kutlamalarını gösterdiniz. Ancak bunu yaşamak bambaşka bir şey."

Rıdvan Yılmaz: İnşallah böyle nice şampiyonluklar yaşarız. Taraftarlarımız motorları maviliklere sürdü. Biz bunlara özenerek buralara geldik. İnşallah devamını da yaşarız."

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