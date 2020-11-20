Beşiktaş - M.Başakşehir maçı hangi gün, saat kaçta? Beşiktaş - M.Başakşehir maçı hangi kanalda?
20.11.2020 18:37 | Son Güncelleme: 20.11.2020 18:42
Beşiktaş ile M.Başakşehir arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Vodafone Park, İstanbul'da oynanacak Beşiktaş - M.Başakşehir maçı hangi gün, saat kaçta? Beşiktaş - M.Başakşehir maçı hangi kanalda?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında oynanacak Beşiktaş - M.Başakşehir maçı hangi gün, saat kaçta? Beşiktaş - M.Başakşehir maçı hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-M.Başakşehir Maçı 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Beşiktaş-M.Başakşehir Maçı 19:00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.