Beşiktaş - M.Başakşehir maçı hangi gün, saat kaçta? Beşiktaş - M.Başakşehir maçı hangi kanalda?
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Beşiktaş - M.Başakşehir maçı hangi gün, saat kaçta? Beşiktaş - M.Başakşehir maçı hangi kanalda?

20.11.2020 18:37 | Son Güncelleme: 20.11.2020 18:42
Beşiktaş - M.Başakşehir maçı hangi gün, saat kaçta? Beşiktaş - M.Başakşehir maçı hangi kanalda?

Beşiktaş ile M.Başakşehir arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Vodafone Park, İstanbul'da oynanacak Beşiktaş - M.Başakşehir maçı hangi gün, saat kaçta? Beşiktaş - M.Başakşehir maçı hangi kanalda?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında oynanacak Beşiktaş - M.Başakşehir maçı hangi gün, saat kaçta? Beşiktaş - M.Başakşehir maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-M.Başakşehir Maçı 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Beşiktaş-M.Başakşehir Maçı 19:00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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