Beşiktaş Kulübünden Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı
Beşiktaş Kulübü, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
18.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:46
Beşiktaş Kulübü, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA