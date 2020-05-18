Beşiktaş Kulübünden Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı Beşiktaş Kulübü, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA