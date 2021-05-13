Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: "Yeni Malatyaspor hiçbir şekilde averaj takımı olmaz"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray'a konuk olacak Helenex Yeni Malatyaspor'un elinden gelenin en iyisini yapacağına inandığını söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray'a konuk olacak Helenex Yeni Malatyaspor'un elinden gelenin en iyisini yapacağına inandığını söyledi.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde siyah-beyazlı kulübü takip eden basın mensuplarıyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Ahmet Nur Çebi, "Her ne hikmetse ligin sonuna doğru gelindiğinde sürekli hoş olmayan başka şeyler konuşuluyor." dedi.

"Takımların mücadelelerinde müdahaleler olduğuna ilişkin sözler oluyor." diyen başkan Çebi, "Malatya, Anadolu'nun mert karakteridir. Yeni Malatyaspor hiçbir şekilde averaj takımı olmaz. Malatya şehrinin yıllar boyu üzerinde averaj takımı yükünü taşımak istemez. Yeni Malatyaspor'un Galatasaray karşısında elinden gelenin en iyisini yapacağına şüphem yok. Yeni Malatyaspor'un hiçbir şekilde 'Averaj takımı' olarak adlandırılacağına inanmıyorum. Beşiktaşlı arkadaşlarımızın söylenenlere inanmamalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Şampiyon mu oldunuz, neyi kutluyorsunuz?"

Süper Lig'in 41. haftasında oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Fatih Karagümrük maçının ardından rakip takım oyuncularının galibiyet sevincini abartılı bulduğunu dile getiren Çebi, şunları kaydetti:

"Tabii ki bu tür dönemler, çok konuşulan ve yorumlar yapılan bir dönem değil. Ancak bazı olaylara değinmek istiyorum. Her futbolcu, şartlar ne olursa olsun sahaya kazanmak için çıkar. İyi oynadılar ve kazandılar. Takdir etmemek mümkün değil. Her futbolcu gol attığında takla atabilir, sevinebilir. Takım halinde başardıkları için birbirlerine sarılıp sevinebilirler. Ancak soyunma odasında yaşananlar bir kutlamayı gösteriyor. Ben de şunu belirtmek istiyorum, düşmemeyi mi başardınız, şampiyon mu oldunuz, neyi kutluyorsunuz? Bunu merak ediyorum ve bu merakımı gidermek için de ölene kadar bu işin takipçisi olacağım. Soracağım, soruşturacağım. Bu kutlamanın sebebi neydi? Bir futbolcunun gol attıktan sonra takla atması, hocasının sevinmesi, birbirine sevinmesi çok doğal. Bunun tersini düşünmek bile istemiyorum ama kutlama nedenini bilmiyorum.

Merakımı gidermek istiyorum. Bu nedenle takipçisi olacağım. Sebebini bilsem zaten söylerim. Kendileri de bunu açıklayabilirler."

"İzmir'e bu işi bitirmeye gidiyoruz"

Bu sezon şampiyonluğu Beşiktaş'ın hak ettiğini kaydeden Çebi, Göztepe deplasmanına şampiyon olmak için gideceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kupayı bu sene biz hak ettik. Son 2 maçı talihsizlik olarak görüyorum. Çok üzülüyoruz ama lig de çok renklendi. Tarihte bu kadar renklendiğini hatırlamıyorum. Bir 90 dakika sonunda şampiyon olacağız. İzmir'e bu işi bitirmeye gidiyoruz. Ben futbolculara moral vermeye geldim ama onlar bana moral veriyor. 'Takmayın kafaya başkanım. Biz iki kupayı birden alıp geleceğiz.' dediler. Yöneticilerim de bugün daha moralli. Bu sene de geçen sene de herkes hakemler tarafından mağdur edildiğini ifade etti. Ateş düştüğü yeri yakar ama en çok mağdur edilenin biz olduğumuzu söylemek istiyorum. Galatasaray maçında hakemin verdiği bir karar var, hocamız da 'Süpermen herhalde nasıl gördü?' diyor. Atiba, yarım metre içeriden çevirdi. Aut olarak gösterilen pozisyonun zararı oldu bize. Karagümrük maçında Necip'e yapılan hareketin kırmızı kart olduğunu düşünüyoruz. Buna benzer birçok şeyi üst üste koyabilirsiniz. Hakemler maalesef takdir haklarını Beşiktaş'ın karşısındaki takımlara kullandılar ve bundan da başkaları karlı çıktı. Ligde şampiyon olacağımız son maçta hakemlerimizin bu tür hatalara vesile olmamalarını diliyorum. Kasıt yok ama hata yapmaya hakları da yok. 'Hakemdir, insandır' yok. Doktora gittiğinizde karaciğeriniz yerine böbreğinizi aldığı zaman 'Hatadır' diyebiliyor musunuz?"

Takımdaki tüm oyuncuların sakatlığı bulunan arkadaşları için de mücadele edeceğini aktaran Çebi, "Çocuklarımızın öyle ekstra bir prime ihtiyacı yok ama prim konusu bizim aramızda olan bir durum. Her zaman verdiğimizin daha fazlasını verdik." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın moralinin yüksek olduğunu kaydeden Çebi, "Rakiplerimize buradan bayram mesajı olsun, Sergen hocamızın morali çok iyi." diye konuştu.

Beşiktaş'ın sezon başında bu pozisyonda olacağını kimsenin düşünmediğini belirten siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Yarışın bu hale geleceğini beklemiyorduk ama futbolun içinde bunlar var. Başından bu yana yorumcular bizim bu noktada olacağımızı beklemiyordu. Burada olmayacağımızı ümit edenler vardı. Bunu bitirdik bir kere ve buradayız. Bu takım için neler söyleniyordu, şimdi başka şeyler konuşuluyor. Ben futbolcularıma ve hocama, bu sezon için çok teşekkür ediyorum. Sezon başı konuşulanlara bakınca, şimdiki durumdan dolayı teşekkür ediyorum. İnsanlık, vicdanlı ve adaletli olmayı gerektirir. Bu temel kuraldır. Geçmişte de bize çok haksızlık yapıldı. Gereken cevabı biz sahada vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Başkasına nazire olsun diye yaşamıyoruz"

Olası şampiyonluk kutlamasıyla ilgili konuşan Çebi, kupayı kendi sahalarında kaldırmak istediklerini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Beşiktaş Kulübü olarak yasalara ve kurallara uymak zorundayız. Buna hassasiyet gösteriyoruz. Şampiyon olduğumuz takdirde tabii ki taraftarımızın kucaklaşmak isteyeceğini anlıyorum ama bir başka sahadan ziyade, kendi sahamızda şampiyonluk kutlamak isteriz. Göztepe karşısında şampiyonluk elde etmemiz halinde, sahamızda kutlama yapmak isteriz. Orası, Göztepe'nin mabedi ve orada şampiyonluk kutlamayız. Fatih Karagümrük'ün soyunma odasında sevindiği gibi futbolcular da soyunma odasında sevinebilir herhalde. Ama aleni şekilde sahanın ortasında bayrak dikmenin peşinde değiliz. Başkasına nazire olsun diye yaşamıyoruz. Göztepe, Türkiye'nin en önemli camialarından biridir ve onların da kimsenin aklında şüphe kalmayacak şekilde mücadele edeceğine inanıyorum. Türkiye Kupası finalinde kupa gelecek zaten. Orada da yaşanması gerekeni yaşayacağız ama abartmayacağız."

Galatasaray Kulübü yöneticisi Yusuf Günay'ın Fatih Karagümrük maçı sonrasında soyunma odası koridorlarında yaşanan gerginlik için "Takipçisi olacağız" açıklamasına da değinen Ahmet Nur Çebi, "Yusuf Günay, Galatasaray camiasını temsil ediyor. Ona mı düşmüş bu işi takip etmek. Sana yakıştı mı bunu takip etmek. Yakışmış demek ki. Herhalde kendilerine tavsiyede bulunuyorlar demek ki iletişim ekibinden. Bu saatte kavganın yeri yok. Bu saatte işimiz maçı almak. Yeni Malatyaspor'un şerefiyle oynayacağını bildiğimiz için içimiz rahat." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı