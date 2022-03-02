Beşiktaş, Kayserispor'a yenilerek Türkiye Kupası'na çeyrek final turunda veda etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, Kayserispor'a yenilerek Türkiye Kupası'na çeyrek final turunda veda etti

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Kayserispor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi ve yarı finale yükseldi. Kara Kartal kupadan elenirken, Kayserispor'un yarı finaldeki rakibi Trabzonspor oldu.

Beşiktaş ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Beşiktaş, Kayserispor'a yenilerek Türkiye Kupası'na çeyrek final turunda veda etti

KAYSERİSPOR, TRABZONSPOR'LA EŞLEŞTİ

Karşılaşma iki takımın da karşılıklı ataklarıyla başlarken 6. dakikada Gavranovich, Kayserispor'u öne geçiren golü attı. Beşiktaş bu gole 43. dakikada Rosier'le cevap verirken mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Maçtaki yüksek tompa ikinci yarıda da devam ederken konuk ekipte Miguel Cardoso, 65. dakikada skoru belirleyen golü attı ve Kayserispor maçı 2-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndan elenirken yarı finale yükselen Kayserispor'un rakibi Trabzonspor oldu.

Beşiktaş, Kayserispor'a yenilerek Türkiye Kupası'na çeyrek final turunda veda etti

Haberler.com - Spor

Türkiye Kupası, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title