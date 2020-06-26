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Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
26.06.2020 23:49 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:53
Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Aldıkları skordan memnun olduklarını ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Öncelikle haftanın ilk maçıydı, çok zor bir maçtı. Konyaspor çok zor bir periyottan geçiyor. Skor için memnunuz. Ancak oyunla ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Yaklaşık 75-80 dakika bir kişi eksik oynayan bir rakibimiz vardı. Bu durum da bizim adımıza maçın kolay olmasını sağladı. Rahat bir hafta sonu geçireceğiz. Bundan sonraki maçları kazanacağız ve umarım her şey daha iyi olur" dedi."OYUNCULARIMIZ HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYOR"Siyah-beyazlı ekipte dün 2 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla ilgili de konuşan Yalçın, "Covid-19 ile ilgili oyuncularla herhangi bir görüşme yapmıyoruz uyarı konusunda. Oyuncularımız her türlü tedbiri alıyor. Bu Covid her yerde herkese bulaşabilir. Oyuncularımızdan bazıları da bu durumdan geçiyor. Geçmiş olsun diyorum. Yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz. Doktorlarımız gerekli tedbirleri alıyor" şeklinde konuştu."KALAN 5 HAFTA DAHA İYİ OLACAK"Kalan 5 haftanın daha iyi olacağını düşündüğünü belirten Yalçın, "Takımda negatif bir durum yok. Oyuncular koşuyor, vücut dilleri iyi. Koşuyorlar. Oynadığımız 3 maçı da kazanabilirdik. Pozisyonlara giren taraf bizdik. Oyuncularımız yavaş yavaş yeteneklerini sahaya yansıtmaya başladı. Diaby'nin N'Koudou'nun, Lens'in gol atması; oyuncularımızın daha fazla konsantre olduğunu, daha fazla sorumluluk aldığını gösteriyor. Kalan 5 haftalık süreçte daha iyi olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.BÜLENT KORKMAZ:  11'E 11 OYNASAYDI, DAHA FARKLI SKOR OLABİLİRDİKarşılaşmanın 11'e 11 oynanması halinde farklı bir skora çıkabileceğini ifade eden Bülent Korkmaz, şöyle konuştu: 'Oyunun ilk 15 dakikası düşündüğümüz gibi gitti. Gol pozisyonu da bulduk ama maalesef kırmızı kartla oyuncumuz atıldı. Aynı pozisyonu Vida yaptı ama kartın rengi başkaydı. Bunun değerlendirmesini yorumculara bırakıyorum. Beşiktaş'a karşı 10 kişi kalıyorsanız, ikinci ve üçüncü golü bireysel hatadan yiyorsanız kazanma şansınız çok zor. Oyuncularımız 11'e 11 oynasaydı, daha farklı skor olabilirdi. Bu maçı geride bırakmak zorundayız. Önümüzde Rize maçı var, ona odaklanmak zorundayız. Hazırlıklarımızı devam ettireceğiz." "KONYASPOR LİGDE KALACAK"

3 maçtır bir şansızlık yaşadıklarını dile getiren Bülent Korkmaz, "Son 3 maçta maalesef üst üste büyük şanssızlık yaşıyoruz. Gençlerbirliği karşısında kazanacağımız maçı kaybettik, Sivasspor maçında son dakikada galibiyet gitti. İnşallah son olur. Bu takım tabii ki ligde kalacak. Buna şüphem yok. Oyuncular çok karakterli oyuncular. Alacağımız bir galibiyetle her şey değişir. İnşallah önümüzdeki sezon da Süper Lig'de yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

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