Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki 11 işletme kaldırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki 11 işletme kaldırılıyor

02.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Beşiktaş İskele Meydanı'nda bulunan 11 işletmenin kaldırılması çalışmasına başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Beşiktaş İskele Meydanı'nda bulunan 11 işletmenin kaldırılması çalışmasına başladı.

İBB, 10 Ağustos'ta gönderdiği ihtarnameyle, Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki 11 işletmeden "geçmişe dönük alacaklarının tahsili ve çevre düzenlemesi yapılacağı" gerekçesiyle işgal edilen taşınmaz malı 15 gün içinde boşaltmalarını istemişti.

Bu kapsamda belediye ekipleri, zabıtanın denetimde meydanda bulunan işletmeleri kaldırma çalışmalarını başlattı.

İskele Meydanı'ndaki dükkanında 35 yıldır çiçekçilik yaptığını anlatan Kaya Çalışır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 ay önce kendilerine yıkım için tebligat geldiğini, bu süreden sonra ilgili kurumlara başvurduklarını ancak bir cevap alamadıklarını söyledi.

Konuyu mahkemeye taşıdıklarını fakat kaybettiklerini kaydeden Çalışır, şöyle konuştu:

"Biz yıkıma karşı değiliz ama geçen gün Ekrem (İmamoğlu) başkan geldi ve 'Sizleri mağdur etmeyeceğiz, masa kuracağız ve toplantıya çağıracağız' dedi. Toplantı olmadan gelip vurup, kırıp gittiler. Çiçekleri sokağın ortasına terk edip gittiler. Bir toplantıya çağırılmadan, sebebi söylenmeden neden yıkılıyor? Yıkımdan 3 gün önce haber verdiler, biz malımızı boşaltamadık. Gelip üstümüze yıkıp gittiler. Esnafız, bu koronavirüs döneminde yüzlerce insan burada ekmek yiyor, mağdur olduk. Yıkmak çok kolay ama yapmak çok zor. Biz mağduruz."

Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki 11 işletme kaldırılıyor
Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki 11 işletme kaldırılıyor
Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki 11 işletme kaldırılıyor
Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki 11 işletme kaldırılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Didem Kınalı Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki 11 işletme kaldırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 14:46:45. #1.15#
title