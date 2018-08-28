Partizan Maçında Beşiktaş'ın Kalesini Utku Yuvakuran Koruyacak

Avrupa Ligi Play-Off rövanşında perşembe günü Partizan'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta kaleci sıkıntısı devam ediyor. Tolga Zengin'in bel ve diz ağrılarının devam ettiği ve bundan dolayı Antalya maçında olduğu gibi Sırp ekibine karşı da 20 yaşındaki file bekçisi Utku Yuvakuran'ın görev yapması bekleniyor.

Spor Toto Süper Ligde Antalyaspor'la karşı karşıya gelen Beşiktaş'ın kalesini 20 yaşındaki Utku Yuvakuran korumuştu.

UTKU'YA, ŞENOL GÜNEŞ MORAL VERDİ

Kaptan Tolga Zengin'in bel ve dizindeki ağrılar sebebiyle kadroya alınmamasının ardından eldivenleri devralan Yuvakuran, kalesinde 3 gol görmüştü. Karşılaşmanın ardından genç file bekçisiyle görüşen teknik direktör Şenol Güneş, oyuncusuna moral verdi.