Partizan Maçında Beşiktaş'ın Kalesini Utku Yuvakuran Koruyacak
Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Perşembe günü Partizan'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ın kalesini 20 yaşındaki file bekçisi Utku Yuvakuran'ın koruması bekleniyor.
Avrupa Ligi Play-Off rövanşında perşembe günü Partizan'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta kaleci sıkıntısı devam ediyor. Tolga Zengin'in bel ve diz ağrılarının devam ettiği ve bundan dolayı Antalya maçında olduğu gibi Sırp ekibine karşı da 20 yaşındaki file bekçisi Utku Yuvakuran'ın görev yapması bekleniyor.
Spor Toto Süper Ligde Antalyaspor'la karşı karşıya gelen Beşiktaş'ın kalesini 20 yaşındaki Utku Yuvakuran korumuştu.
UTKU'YA, ŞENOL GÜNEŞ MORAL VERDİ
Kaptan Tolga Zengin'in bel ve dizindeki ağrılar sebebiyle kadroya alınmamasının ardından eldivenleri devralan Yuvakuran, kalesinde 3 gol görmüştü. Karşılaşmanın ardından genç file bekçisiyle görüşen teknik direktör Şenol Güneş, oyuncusuna moral verdi.
YORUMLAR (15)
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eyvaaah şimdi yaprağı yedik :(Cevap Yaz Yayından Kaldır
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GEREKSİZ BİR RİSK EN İYİ KALECİLER LİSTESİNDE YER ALAN KARİUSU OYNATMAMAK BÜYÜK SAÇMALIK OLUR .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Eagle:78 pasam sen nasil bir bjk lisin karius nasil kaleye gececek uefa listesinde ismimi var daha bir kac gun oldu geleli iskenbeden salliyosunCevap Yaz Yayından Kaldır
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kolları olsa t. zengine tercih ederim zaten direktCevap Yaz Yayından Kaldır
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gitti tur :(Cevap Yaz Yayından Kaldır