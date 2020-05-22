Beşiktaş günün ilk çalışmasını yaptı Beşiktaş, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de, kalan 8 hafta için hazırlıklarına salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de, kalan 8 hafta için hazırlıklarına salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah basına kapalı yapılan çalışma, üç grup halinde gerçekleştirildi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, denge ve kuvvet çalışması şeklinde geçti. Salonda yapılan ısınma çalışmaları ile başlayan antrenmanda, denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyonlar uygulandı. Çalışmalar, her grup için bir saate yakın sürdü.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA