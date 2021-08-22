Beşiktaş, Gaziantep FK maçında rahatsızlanan N'Sakala'nın son halini paylaştı

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'yla 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya N'Sakala'nın rahatsızlığı damga vurdu. 71. dakikada bir anda yere yığılan futbolcu ambulansla hemen hastaneye götürüldü. Beşiktaş sosyal medya hesabından 31 yaşındaki futbolcunun durumunun iyi olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada N'Sakala'nın rahatsızlığı yürekleri ağza getirdi. Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 31 yaşındaki futbolcunun durumunun iyi olduğunu açıkladı.

SON DURUMU İYİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Bu açıklamanın ardından bir paylaşım daha yapan Beşiktaş, futbolcunun bilincinin yerinde ve iyi olduğu son halinin fotoğrafını paylaştı.