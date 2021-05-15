Beşiktaş Çarşı'da, taraftarlar sokağa indi!
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Beşiktaş Çarşı'da, taraftarlar sokağa indi!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş, İzmir deplasmanında şampiyonluğunu kazanmasının ardından semtte taraftarlar sokaklara indi.

Beşiktaş, İzmir deplasmanında şampiyonluğunu kazanmasının ardından semtte taraftarlar sokaklara indi. Siyah-beyazlı taraftarlar, sokağa çıkma yasağına rağmen Çarşı'da meşalelerle kutlamalar yaptı.

İzmir deplasmanında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'in 2020-2021 Sezonu şampiyonu oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen, siyah-beyazlı taraftarlar şampiyonluk kutlaması için sokaklara indi. Beşiktaş Çarşı'da yüzlerce taraftar, meşalelerle kutlamalar yaptı.

(Davut Has/ İHA)

Beşiktaş Çarşı'da, taraftarlar sokağa indi!
Beşiktaş Çarşı'da, taraftarlar sokağa indi!
Beşiktaş Çarşı'da, taraftarlar sokağa indi!
Beşiktaş Çarşı'da, taraftarlar sokağa indi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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