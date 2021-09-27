Beşiktaş, belki de tarihinin en zor maçını oynayacak! Bu kadroyla işimiz çok zor - Haberler Spor
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Beşiktaş, belki de tarihinin en zor maçını oynayacak! Bu kadroyla işimiz çok zor

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Siyah-Beyazlı temsilcimiz, yarın akşam 19.45'te bu sezonun formda takımlarından Ajax'a konuk olacak. Kara Kartal, çok büyük eksiklerle güçlü rakibine karşı sınav verecek. 17 kişilik kadro açıklandı. Atiba, Alex Teixeira, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Vida, Larin, Montero, N'Koudou, Mehmet Topal ve Necip yok. Beşiktaş'ın tüm stoperleri İstanbul'da kaldı. Bu sezon maçlarını az gol yiyerek ve çok atarak kazanan Ajax karşısında Sergen Yalçın, mucize başarmaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Beşiktaş eksik kadrosuyla Amsterdam'da kampa girerken özellikle savunmanın ortasında sıkıntı var. Sergen Yalçın stoperde Josef ve NSakala'yı oynatmayı düşünüyor. Serdar Saatçi'nin tecrübesi olmadığı için bu deplasmanda riske edilme ihtimali zayıf.

HEPSİ GİTTİ

Beşiktaş'ta üç as stoper Welinton, Vida ve Montero yok. Stoperde oynayabilecek Necip ve Mehmet Topal da sakat.

Beşiktaş, belki de tarihindeki en zor maçını oynayacak! Ajax deplasmanında işimiz çok zor

BATSHUAYİ YENİ DÖNDÜ

Öte yandan hücum hattında Mich Batshuayi sakatlıktan yeni çıktı. Onun için de risk devam ediyor ama mecburen oynayacak gibi gözüküyor.

İşte Beşiktaş'ın Ajax maçı kadrosu:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Fabrice Nsakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Berkay Vardar Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Umut Meraş

Beşiktaş, belki de tarihindeki en zor maçını oynayacak! Ajax deplasmanında işimiz çok zor

Beşiktaş, belki de tarihinin en zor maçını oynayacak! Bu kadroyla işimiz çok zor
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