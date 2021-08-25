Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Gedson Fernandes için bir isteğimiz kalmadı
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Gedson Fernandes için bir isteğimiz kalmadı

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların gündemindeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın da talip olduğu Gedson Fernandes'e yönelik bir ilgilerinin kalmadığını belirten Çebi, milli futbolcular Umut Meraş ve Kaan Ayhan'a talip olduklarını ifade etti.

Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yabancı kuralının hocaları zorladığını belirten Çebi, siyah-beyazlı kulübün transfer gündemine ilişkin de çok net konuştu.

Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı açıklamalardan satır başları:

"YABANCI KURALINI DOĞRU BULMUYORUM"

"8+3 yabancı kuralını doğru bilmiyorum. En olabilir şekliyle, ilk 45 dakikada 8+3'le çıkarsınız ama ikinci 45 dakikada hocaları serbest bırakırsınız.

"MİNİMUM 1, MAKSİMUM 3 TRANSFERDE KALMAK İSTİYORUZ"

Futbol AŞ'den sorumlu Ceyhun Kazancı var, kendisini tebrik ediyorum. Çok başarılı transferler. Yerli futbolculara ihtiyaç olması bizi 1 ya da 3 transfer yapma planına götürüyor. Listeyi UEFA'ya vermeden önce yapmak önceliğimiz. Gecikiyorsak da gecikebiliriz, acelesi yok. Minimum 1, maksimum 3 transferde kalmak istiyoruz.

"FİKRET ORMAN'A GEREKEN CEVABI VERECEĞİM"

Fikret Orman 2 yıl durup, konuşmuş. Bu tür konular aile içi konulardır. Onun yaptığı gibi canı sıkılınca televizyona çıkıp konuşmayacağım. Aile içerisinde kongrede gereken cevabı vereceğim.

"İNŞALLAH GÖRÜŞMELER OLUMLU BİTER"

Milli Takım'da oynayan oyuncuların Beşiktaş'ta olması bizi mutlu eder. İyi olanları istiyoruz ama onları da kulüpleri bırakmıyor. Onları alabilirsek bizim bizim iyi olacaktır. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah görüşmeler olumlu biter. Biri bitmezse diğeri olumlu biter inşallah.

"28 YAŞINA GELMİŞ BİR FUTBOLCUYA NEDEN 4-5 YIL SÖZLEŞME YAPILIR"

Bize henüz Adem Ljajic için gelen bir teklif yok. İyi kötü Beşiktaş forması giyen bir futbolcu, onun da mutlu olmasını isteriz. Ljajic bu sene kaldı. Gereken katkıyı alamadığında hocalar genelde teknik duruma bakarlar. Geçen sene 2 futbolcu bu sene de artı Ljajic'le birlikte hocamız kadro dışı bırakmak istedi. Bu oyunculara neden teklif gelmiyor, bu benim kafamda bir soru işareti. Aslında çok açık, maaşları çok yüksek. Bu maaşlardan ötürü de kimse almak istemiyor. 28 yaşına gelmiş bir futbolcuya neden 4-5 yıl sözleşme yapılır?

"UMUT MERAŞ VE KAAN AYHAN İÇİN TEMASLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Gedson Fernandes başarılı bir futbolcu. Almak için niyetlendik ama o isteğimiz şu anda ortadan kalkmış durumda. Bugün için böyle bir isteğimiz kalmadı. Umut Meraş ve Kaan Ayhan için isteğimiz ve temaslarımız devam ediyor. Gurur duyuyorum onlarla, iyiler ki bize bırakmıyorlar onları. Gurur duyuyorum onlarla, ülkemizi çok iyi temsil ediyorlar. Beşiktaş'a gelecekte ekonomik olarak katkı sağlayabilecek oyunculara bakıyoruz. Biri olmazsa biri olur inşallah."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Gedson Fernandes için bir isteğimiz kalmadı
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Gedson Fernandes için bir isteğimiz kalmadı - Haberler Spor
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