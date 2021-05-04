Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda Kovid-19'a yakalanan oyuncu sayısı 3'e yükseldi
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan sporcunun, izolasyon ve tedavi sürecinin başlatıldığı belirtildi.
Beşiktaş Aygaz'da iki oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Testi pozitif çıkan oyuncu sayısı toplam üçe yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever