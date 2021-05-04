Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda Kovid-19'a yakalanan oyuncu sayısı 3'e yükseldi
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Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda Kovid-19'a yakalanan oyuncu sayısı 3'e yükseldi

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda Kovid-19'a yakalanan oyuncu sayısı 3'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan sporcunun, izolasyon ve tedavi sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Beşiktaş Aygaz'da iki oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Testi pozitif çıkan oyuncu sayısı toplam üçe yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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