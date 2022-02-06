Beşiktaş-Antalyaspor maçının ardından - Önder Karaveli (1) ??????????????

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Önder Karaveli, buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Karaveli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İkinci yarı ön tarafta deneyebileceğimiz her şeyi denedik. Doğru vuruşu, birkaç pozisyonda da doğru pası yapamadığımız için 0-0 bitirdik." dedi.

Kendilerine büyük destek veren taraftarlara galibiyet hediye edemediklerini vurgulayan Karaveli, "İlk yarıda merkez orta sahada çok top kaybı yaptık. Oyunu geride oyalanarak kurduk. Bu da öne gitmeyi engelleyen durumlardan biriydi. Çok korner kazandık. Özellikle ilk yarıda birkaç iyi korner geldi, onlara vurduk ama kornerlerin bir kısmı atıcılar tarafından iyi kullanılmadı. İlk yarıda oynanan oyundan memnun olmadık. Rakip de fazla gelemedi. Arkaya atılan topları Ersin iyi zamanlamayla karşıladı." diye konuştu.

İkinci yarıda oyun düzenini değiştirdiklerini hatırlatan Karaveli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Necip'i merkez orta sahaya aldık. Can ve Emirhan'ı kenarlara koyduk. İkinci yarı biraz daha bizim etki alanımızda geçti. Kısa süreli kullanabileceğimiz oyuncuları oyuna aldık. Larin ve Rachid'i oyuna aldık. Onlar girdikten sonra rakip kendi yarı alanında oyunu kabullendi. Fazla pozisyon bulduk ama son vuruşu doğru şekilde yapamadık, yapsaydık bir golümüz olurdu."

Batshuayi'ye destek

Bastshuayi'nin yerine Güven Yalçın'ı biraz daha erken almanın doğru olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Karaveli, "Batshuayi de çok kötü gitmiyordu. Biz ona ne kadar pozisyon hazırladık, ona da bakmak lazım. Güven de her zaman oyuna başlayabilir. Güven'in başlaması için Batshuayi'nin ya da Alex'in formsuz olmasına gerek yok. Bu iki oyuncu gol atsa da Güven'in oyuna başlama şansı her zaman var." ifadelerini kullandı.

Gol atamadığı için eleştirilen Batshuayi'nin oyuna katkı verdiğini anlatan Karaveli, "Sadece gol pozisyonlarını değerlendiremediği için her şeyi silmeyi doğru bulmuyorum. Değerli oyuncu. Bu takımın içinde sezon sonuna kadar santrfor pozisyondaki oyuncu olarak devam edecek." şeklinde konuştu.

Josef, Ghezzal ve Larin'in sonradan oyuna girmesi

Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Cyle Larin'in sonradan oyuna dahil olmasına açıklık getiren Karaveli, şunları söyledi:

"Josef, Malatya maçında sakatlanıp oyundan çıktı. Sürekli tedavi ile geçirdi. Kendisini Adana Demirspor maçında kullanabiliriz diye konuştuk. Çok çalıştı, tedavileri yolunda gitti. Takımda olmak istedi. Kendisini 1-2 bekletebilirdik. Bireysel antrenörle çalışma kısmı iyi geçti. Oynama süresi kısa olacaktı. Rachid, Antalya kampına geldi. İlk antrenmanda sorun yaşadı. Antrenman sonrasında yapılan kontrollerde problemi çıktı. İki gün tedavi sonrası İstanbul'a döndü. Burada küçük bir müdahale ile tedavilere devam etti. O da başlama durumunda değildi. Fedakarlık yaparak takımda olmak istedi. 'İhtiyaç duyarsak, son bölümde kullanabiliriz.' diye düşündük. Larin ise kıtalar arası yolculuk yaptı. Başlangıç yapacak durumda değildi. Onu da bir bölümde kullanmak istiyorduk. İhtiyaç olursa ki ihtiyaç oldu. Bu üç oyuncuyu kullanmama sebebimiz formasyonla ilgili değil."

Maça Can Bozdoğan ve Emirhan İlkhan ile başladıklarını hatırlatan Karaveli, "Benim için Beşiktaş'ın oyuncuları vardır. Genç veya yaşlı diye ayırmıyorum. Bu oyuncuları kazanmak için ilk 11'de başlatmadık. En doğru yanıtı verecek oyuncular olarak baktık. Antrenman performansları yüksek olduğu için bu oyuncularla başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Fraport TAV Antalyaspor maçına üçlü savunmayla başladıkları hatırlatılıp, buna devam edip etmeyecekleri yönündeki soru üzerine Karaveli, "Rakiplere göre, takımımızın durumuna göre, oyuncuların sağlam olmalarına göre değerlendireceğiz. Elimizin altındaki bir oyun sistemi olarak hem çalışacağız hem deneyeceğiz. Eksikleri gidermeye uğraşacağız. Dörtlü oyunu da biraz daha fazla çalışacağız. Önemli olan oyunu geliştirmek." diyerek sözlerini tamamladı.