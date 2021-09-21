Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor arasındaki mücadelede tarihi anlar yaşandı. Siyah beyazlıların 3-0 öne geçtiği maçta son dakikalarda gelen gollerle Adana Demirspor, skoru 3-3'e getirdi.

SON DÜDÜKLE BİRLİKTE SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Mücadelenin 79. dakikasında Mario Balotelli, skoru 3-2'ye getiren golü kaydettikten sonra Beşiktaş yedek kulübesine doğru gidip işaret parmağıyla kafasını gösterdi ve "Düşün" anlamında hareket yaptı. 3. golün ardından son düdüğün çalınmasından itibaren ise saha adeta savaş alanına döndü.