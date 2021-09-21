Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü - Haberler Spor
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Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Spor

Vodofone Park'ta Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u konuk ettiği 6. hafta mücadelesinde inanılmaz anlar yaşandı. Skorun siyah beyazlılar aleyhine 3-0'dan 3-3'e geldiği maçta, son düdüğün çalınmasıyla saha adeta savaş alanına döndü.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor arasındaki mücadelede tarihi anlar yaşandı. Siyah beyazlıların 3-0 öne geçtiği maçta son dakikalarda gelen gollerle Adana Demirspor, skoru 3-3'e getirdi.

SON DÜDÜKLE BİRLİKTE SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Mücadelenin 79. dakikasında Mario Balotelli, skoru 3-2'ye getiren golü kaydettikten sonra Beşiktaş yedek kulübesine doğru gidip işaret parmağıyla kafasını gösterdi ve "Düşün" anlamında hareket yaptı. 3. golün ardından son düdüğün çalınmasından itibaren ise saha adeta savaş alanına döndü.

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü
Haberler.com - Spor Haberleri
Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Adana Demirspor'da tüm yıldızlar sakat! Belhanda ve Balotelli, Beşiktaş maçında yok

Adana Demirspor'da tüm yıldızlar sakat! Belhanda ve Balotelli, Beşiktaş maçında yok
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