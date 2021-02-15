Beşbinevler ek hastane binası yapım işi ihale tarihi belirlendi
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Beşbinevler ek hastane binası yapım işi ihale tarihi belirlendi

15.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:46
Beşbinevler ek hastane binası yapım işi ihale tarihi belirlendi

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, 76 yataklı Beşbinevler ek hastane binası yapım işi ihale tarihinin 22 Mart olarak belirlendiğini bildirdi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, 76 yataklı Beşbinevler ek hastane binası yapım işi ihale tarihinin 22 Mart olarak belirlendiğini bildirdi.

Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beşbinevler ek hastane binası yapım işi ihale tarihinin belli olduğu belirtildi.

Türkiye'nin her alanda gelişimini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık hizmetlerindeki kaliteyi de her geçen yıl ileriye taşımaktadır. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında gördük ki ülkemiz sağlık alanında çok başarılı işlere imza atmaktadır. Bizler de AK Parti Karabük milletvekilleri olarak bu anlamda ilimizin sağlık yatırımlarını hassasiyet ile takip ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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