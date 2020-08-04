BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0228140,13 Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022814 0,13 Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024299 0,08 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103572 0,06 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,070322 0,06 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,025121 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,038395 0,54 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,089037 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,021353 1,25 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013959 0,50 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026080 0,32 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,021045 0,28 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,024671 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013575 0,19 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020770 0,18 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,029894 0,17 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,024962 0,16 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,021003 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,048424 0,03 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,046941 0,02 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,046908 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027060 0,11 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068743 0,11 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064614 0,11 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067760 0,10 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029983 0,10 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA