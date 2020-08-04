BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0228140,13 Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç.
04.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:40
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,022814
|0,13
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,024299
|0,08
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,103572
|0,06
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,070322
|0,06
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,025121
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,038395
|0,54
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,089037
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,021353
|1,25
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013959
|0,50
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,026080
|0,32
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,021045
|0,28
|Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,024671
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013575
|0,19
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,020770
|0,18
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,029894
|0,17
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,024962
|0,16
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021003
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,048424
|0,03
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,046941
|0,02
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,046908
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027060
|0,11
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068743
|0,11
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,064614
|0,11
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067760
|0,10
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029983
|0,10
Kaynak: AA