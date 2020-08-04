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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0228140,13 Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
04.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:40

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0228140,13
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF0,0242990,08
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1035720,06
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0703220,06
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0251210,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0383950,54
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0890370,15
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0213531,25
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0139590,50
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0260800,32
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0210450,28
Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF0,0246710,26
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0135750,19
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0207700,18
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0298940,17
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0249620,16
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF0,0210030,16
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0484240,03
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0469410,02
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0469080,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0270600,11
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0687430,11
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0646140,11
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0677600,10
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0299830,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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