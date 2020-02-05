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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011448 -0,35
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

05.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:24
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011448 -0,35
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,073941 -0,35
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096597 -0,35
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,109190 -0,34
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,110069 -0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012489 -0,44
BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF 0,019510 -0,06
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,018275 -0,01
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,027454 0,00
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022441 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,031753 -0,60
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030994 -0,60
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019695 -0,59
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032777 -0,58
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031786 -0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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