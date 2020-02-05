BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011448 -0,35
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.
05.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:24
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,011448
|-0,35
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,073941
|-0,35
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,096597
|-0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,109190
|-0,34
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,110069
|-0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012489
|-0,44
|BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF
|0,019510
|-0,06
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,018275
|-0,01
|Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF
|0,027454
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022441
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,031753
|-0,60
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,030994
|-0,60
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019695
|-0,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032777
|-0,58
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,031786
|-0,58
Kaynak: AA