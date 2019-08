Berna Laçin'den RTÜK'ün sansür kararına esprili gönderme

Son dönemde siyasi söylemleriyle gündem olan oyuncu Berna Laçin'den RTÜK'ün sansür kararına espriyle karışık tepki geldi.

RTÜK'E KİNAYELİ GÖNDERME

Özellikle Medine çıkışıyla uzun süre gündemde kalan ve Laçin bu defa da geride bıraktığımız gün çıkarılan ve dijital medyada yoğun bir sansüre yer açacak yasa ile ilgili paylaşımda bulundu. Konuyla ilgili kinayeli bir yazı paylaşan Laçin, takipçilerine bu yasaya iyi tarafından bakmaları çağrısında bulundu ve şunları yazdı:

"Bir de iyi yanından düşünün yav, mesela "How to get away with murder" bölümleri RTÜK hizmetiyle bundan böyle 7 dakikaya iner. İzlemeyenler 4 sezonu 1 günde bitirebilir"